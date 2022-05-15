Time feminino do Corinthians tem nova patrocinadora oficial

O time feminino do Corinthians conta, agora, com a galera.bet, que se tornou a patrocinadora oficial da equipe. A empresa já havia patrocinado de forma pontual na Supercopa do Brasil, em fevereiro deste ano, e vai estar estampada de forma permanente nos ombros da camisa.
Além da exposição no uniforme, o patrocínio prevê o logo do galera.bet nos backdrops utilizados nas entrevistas das atletas e da comissão técnica, em placas no centro de treinamento, nas redes sociais do futebol feminino do Corinthians.
- Este é um patrocínio muito bem-vindo para o Corinthians, por dois motivos. O primeiro é que evidencia o sucesso da parceria entre o clube e o galera.bet, que já é patrocinador da equipe masculina e teve a experiência de estar na camisa do feminino na Supercopa do Brasil - afirma José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.
- O segundo, igualmente importante, é que significa mais um passo importante na autossustentabilidade do futebol feminino do Corinthians. Estamos muito próximos da independência financeira desta equipe campeã de tudo - completou.
O contrato de patrocínio do galera.bet com o futebol feminino do Corinthians é válido até 31 de dezembro de 2023.