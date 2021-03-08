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Time feminino do Corinthians goleia Universitario pela Libertadores

Com gols de Grazi (3), Gabi Nunes (2), Crivelari, Andressinha e Diany, equipe venceu por 8 a 0 pela segunda rodada do Grupo A da competição continental...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 19:45
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O time feminino do Corinthians goleou mais uma vez na Copa Libertadores da América. Nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo A, o Timão venceu o Universitario por 8 a 0, em duelo realizado na Argentina, onde ocorre a competição continental.
Os gols foram feitos por Grazi (3), Gabi Nunes (2), Crivelari, Andressinha e Diany. A equipe teve facilidade para construir o resultado diante do adversário peruano. O primeiro gol foi marcado logo aos dois minutos de jogo.
Na estreia, o Corinthians já havia obtido uma goleada ainda maior. Fez 16 a 0 no El Nacional. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o América de Cali, da Colômbia, em duelo que valerá a primeira colocação do Grupo A.

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