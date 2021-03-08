Time feminino do Corinthians goleia Universitario pela Libertadores

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O time feminino do Corinthians goleou mais uma vez na Copa Libertadores da América. Nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo A, o Timão venceu o Universitario por 8 a 0, em duelo realizado na Argentina, onde ocorre a competição continental.

Os gols foram feitos por Grazi (3), Gabi Nunes (2), Crivelari, Andressinha e Diany. A equipe teve facilidade para construir o resultado diante do adversário peruano. O primeiro gol foi marcado logo aos dois minutos de jogo.