Time feminino do Corinthians é impedido de embarcar à Argentina

A delegação do time feminino do Corinthians foi impedida de embarcar nesta terça-feira para a Argentina, onde disputará a Libertadores. Isso porque a companhia aérea Turkish Airlines entende que brasileiros não podem ir para a Argentina, por decreto daquele país relacionado ao coronavírus.O clube informou que a diretora Cristiane Gambaré está em conversas com a Conmebol e com a Turkish para tentar embarque ainda nesta noite ou conseguir um voo fretado pela Conmebol para a manhã desta quarta-feira. A delegação está no Aeroporto Internacional de Guarulhos.