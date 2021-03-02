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Time feminino do Corinthians é impedido de embarcar à Argentina

Companhia aérea entende que brasileiros não podem entrar no país por causa de decreto do governo argentino relacionado ao coronavírus...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 19:34
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A delegação do time feminino do Corinthians foi impedida de embarcar nesta terça-feira para a Argentina, onde disputará a Libertadores. Isso porque a companhia aérea Turkish Airlines entende que brasileiros não podem ir para a Argentina, por decreto daquele país relacionado ao coronavírus.O clube informou que a diretora Cristiane Gambaré está em conversas com a Conmebol e com a Turkish para tentar embarque ainda nesta noite ou conseguir um voo fretado pela Conmebol para a manhã desta quarta-feira. A delegação está no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Apesar da proibição do governo argentino, atletas e demais funcionários que disputadão a chamada "competição-bolha" poderiam embarcar, porque são testados e isolados.
A equipe estreia nesta sexta, pela Libertadores feminina, contra o El Nacional-EQU, às 17h, no estádio Nuevo Francisco Urbano em Morón, Província de Buenos Aires.

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