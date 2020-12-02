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futebol

Time feminino do Botafogo fará jogo do Brasileirão no Nilton Santos

Partida de ida contra o Ceará, no confronto que dá vaga na elite do futebol brasileiro para o vencedor, será disputada no estádio principal do Alvinegro...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:03

LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 16:03
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá um "reforço" especial na luta pela vaga na elite do futebol feminino. O clube de General Severiano jogará a partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A2, contra o Ceará, no Estádio Nilton Santos, no dia 13 de dezembro às 16h. O duelo terá transmissão da "Band".
A partida da volta será disputada uma semana depois em Fortaleza. Como as quatro equipes semifinalistas se garantem na primeira divisão do Brasileirão da próxima temporada, o time que se classificar neste confronto estará automaticamente na elite do futebol brasileiro.
O CEFAT, em Niterói, foi o lar do time feminino do Botafogo durante o Campeonato Brasileiro até aqui. Pela mudança de datas, a equipe comandada por Gláucio Carvalho, contudo, jogará no palco principal do Alvinegro.
Será a primeira vez na história que o time feminino do Botafogo disputará uma partida oficial no Estádio Nilton Santos. Antes, o Alvinegro eliminou o Foz Cataratas no Campeonato Brasileiro Série A-2.

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