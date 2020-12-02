Time feminino do Botafogo fará jogo do Brasileirão no Nilton Santos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá um "reforço" especial na luta pela vaga na elite do futebol feminino. O clube de General Severiano jogará a partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A2, contra o Ceará, no Estádio Nilton Santos, no dia 13 de dezembro às 16h. O duelo terá transmissão da "Band".

A partida da volta será disputada uma semana depois em Fortaleza. Como as quatro equipes semifinalistas se garantem na primeira divisão do Brasileirão da próxima temporada, o time que se classificar neste confronto estará automaticamente na elite do futebol brasileiro.

O CEFAT, em Niterói, foi o lar do time feminino do Botafogo durante o Campeonato Brasileiro até aqui. Pela mudança de datas, a equipe comandada por Gláucio Carvalho, contudo, jogará no palco principal do Alvinegro.