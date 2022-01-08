Time do interior de Minas promete fazer proposta a Fábio para tê-lo em seu elenco em 2022

O goleiro Fábio, que deixou o Cruzeiro esta semana após 17 anos no clube, já está sendo cortejado por outros times. E, um deles, se manifestou publicamente sobre o interesse no jogador, de 41 anos. O Uberaba Sport Club, do Triângulo Mineiro, fez uma postagem em que mostra a intenção de contar com o goleiro para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro deste ano. O Zebu emitiu uma nota oficial nas redes sociais, afirmando que o o grupo gestor do time entrará em contato com o empresário de Fábio na semana que vem. Na última quarta-feira, 5 de janeiro, Fábio anunciou a rescisão com o Cruzeiro, após 17 anos defendendo o clube por decisão da nova gestão da Raposa, comandada por Ronaldo Fenômeno. O Uberaba foi campeão da Segunda Divisão do Mineiro, que na verdade é a terceira divisão, e tenta o acesso á elite para 2023. Leia a nota do Uberaba: