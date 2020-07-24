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futebol

Time do Inter deve ter nomes poupados para enfrentar o Esportivo

Retomada das competições é motivo de atenção para a comissão técnica de Eduardo Coudet depois de sofrer revés no Gre-Nal...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 19:59
Crédito: Ricardo Duarte/Coudet
O Inter retomou ao ritmo de competição na última quarta-feira (22) onde acabou derrotado por 1 a 0 no clássico contra o Grêmio, mas a ideia de poupar jogadores analisando a questão física já é assunto pelos lados da equipe dirigida por Eduardo Coudet.
A informação do portal 'Globo Esporte' dá conta de que o treinador argentino olha com carinho a possibilidade de escalar nomes como Rodinei, Bruno Fuchs, Rodrigo Lindoso e Thiago Galhardo sendo que, no caso do zagueiro e do meia-atacante, eles sequer puderam ser relacionados para o confronto da retomada.
Apesar do desejo do técnico, o mais provável é que não sejam feitas inúmeras modificações pensando, principalmente, em retomar a mecânica de jogo estabelecida pouco tempo antes da paralisação e que, principalmente no início dos dois tempos no Gre-Nal, ficou bastante explícita.
Fato é que, em todos os casos de opções feitas por Coudet para escalar o time que enfrentará o Esportivo no próximo sábado (25) às 19h (horário de Brasília), nenhuma será por lesão (já que o departamento médico está vazio) ou por contágio de Covid-19. Isso porque o Colorado repetiu os testes nessa sexta e nenhum resultado positivo foi detectado.

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