Time do Inter deve ter nomes poupados para enfrentar o Esportivo

Crédito: Ricardo Duarte/Coudet

O Inter retomou ao ritmo de competição na última quarta-feira (22) onde acabou derrotado por 1 a 0 no clássico contra o Grêmio, mas a ideia de poupar jogadores analisando a questão física já é assunto pelos lados da equipe dirigida por Eduardo Coudet.

A informação do portal 'Globo Esporte' dá conta de que o treinador argentino olha com carinho a possibilidade de escalar nomes como Rodinei, Bruno Fuchs, Rodrigo Lindoso e Thiago Galhardo sendo que, no caso do zagueiro e do meia-atacante, eles sequer puderam ser relacionados para o confronto da retomada.

Apesar do desejo do técnico, o mais provável é que não sejam feitas inúmeras modificações pensando, principalmente, em retomar a mecânica de jogo estabelecida pouco tempo antes da paralisação e que, principalmente no início dos dois tempos no Gre-Nal, ficou bastante explícita.