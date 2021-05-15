Time de Odair Hellmann avança nas negociações para levar o atacante Willian Pottker, do Cruzeiro

O time árabe que pretende levar o atacante William Pottker do Cruzeiro é o Al Wasl, dos Emirados Árabes, comandado por Odair Hellmann, ex- Fluminense e Internacional, onde foi treinado pelo técnico. O Cruzeiro vê com bons olhos a negociação, pois poderá ter uma compensação financeira, já que possui 50% dos direitos do jogador e ainda reduziria um salário alto do seu elenco. O negócio, inicialmente, seria um empréstimo por uma temporada, com opção de compra após o fim do vínculo. Os árabes avançaram nas conversas e o jogador pode sair em breve da Raposa. Pottker não teve os seus trabalhos registrados nos treinos do Cruzeiro após o elenco se reapresentar e iniciar a preparação para a Série B 2021. Os 50% dos direitos econômicos que o Cruzeiro possui de Pottker vieram após a Raposa ceder o meia Maurício para o Internacional. Pelo Cruzeiro, William Pottker entrou em campo 25 vezes e teve mais baixos do que altos no clube, com apenas seis gols com a camisa celeste.