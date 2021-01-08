'Time de guerreiros' e 'ganhar Fla-Flu é bom demais': os bastidores da vitória do Fluminense

A comemoração de jogadores e comissão técnica do Fluminense no vestiário depois da vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, na noite da última quarta-feira, foi animada. Em vídeo de bastidores divulgado pelo Tricolor, o grupo celebra bastante o resultado. Ailton Ferraz, ainda extasiado, se emocionou e não conteve as lágrimas ao dizer: "Eu sonhei muito em estar aqui no Fluminense. Obrigado, Deus. Só tenho que agradecer a esses meninos aí".

> Quem vem por aí: veja promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros

Em um dos momentos, o capitão Fred diz: "Aqui é Fluzão". Depois, o lateral-direito Calegari afirma: "Ganhar Fla-Flu é bom demais". O grupo ainda aparece pulando e cantando "time de guerreiros".