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'Time de guerreiros' e 'ganhar Fla-Flu é bom demais': os bastidores da vitória do Fluminense

Tricolor venceu de virada no Maracanã na última quarta-feira; triunfo foi dedicado ao técnico Marcão, que aparece em chamada de vídeo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 16:38

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:38

A comemoração de jogadores e comissão técnica do Fluminense no vestiário depois da vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo, na noite da última quarta-feira, foi animada. Em vídeo de bastidores divulgado pelo Tricolor, o grupo celebra bastante o resultado. Ailton Ferraz, ainda extasiado, se emocionou e não conteve as lágrimas ao dizer: "Eu sonhei muito em estar aqui no Fluminense. Obrigado, Deus. Só tenho que agradecer a esses meninos aí".
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Em um dos momentos, o capitão Fred diz: "Aqui é Fluzão". Depois, o lateral-direito Calegari afirma: "Ganhar Fla-Flu é bom demais". O grupo ainda aparece pulando e cantando "time de guerreiros".
No discurso final, Ailton também dedicou o triunfo a Marcão e exaltou a força do grupo. O auxiliar afirmou que todos precisam se dedicar, independentemente de quem joga, além de enaltecer o jogo feito pelo Fluminense no segundo tempo da partida.

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