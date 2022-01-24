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futebol

Time camaleão e Brasil penta em 2002: Abel explica esquema tático do Palmeiras

Comandante aprova o 3-4-3 e defende seu uso relembrando último título mundial do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 22:18

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 22:18

Abel Ferreira cumpriu neste domingo (23), na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Novorizontino, na abertura do Campeonato Paulista, o que planejou durante a pré-temporada.Escalou o Verdão no esquema 3-4-3, com Piquerez fechando a zaga pela esquerda, Gustavo Scarpa fazendo a ala esquerda e Rony fazendo um falso 9, com Raphael Veiga deixando a armação para cair mais pela direita.
Não se pode dizer que deu certo ou errado, afinal os velhos problemas de 2021 reapareceram: o Verdão criava, mas não concretizava. Os dois gols vieram da forma que a torcida tanto viu no ano passado: finalizações da entrada da área.
No segundo tempo, Abel promoveu a estreia de três reforços contratados para a temporada. Atuesta substituiu Zé Rafael. Tudo igual. Mas o que o torcedor esperava veio com as entradas de Murilo e Rafael Navarro. O zagueiro foi contratado para atuar pelo lado esquerdo. E assim o fez. O atacante veio do Botafogo com a função de ser centroavante. E assim o fez. O esquema mudou para o 4-3-3. Não surtiu efeito prático. Mas Abel elogiou a desenvoltura para a bagagem tática da sua equipe.- Eu vou tentar usar um camaleão como exemplo. Quando muda de cor, continua a ser um camaleão. Eu gosto muito de utilizar essa metáfora para tentar explicar às pessoas. Podemos jogar em mil e um sistemas O mais importante é que os jogadores saibam quais os comportamentos que eles devem ter com e sem a bola.
Sobre o 3-4-3, verdadeira obsessão do português para o Mundial de Clubes, ele faz a sua defesa e para isso busca o Brasil pentacampeão mundial de 2002, que chegou ao título com três zagueiro (Lúcio, Roque Júnior e Edmilson) e dois volantes (Gilberto Silva e Kleberson).
- Já disse que é um sistema que eu gosto muito. Mas eu gosto de todos os esquemas desde que os jogadores o interpretem. Mas às vezes eu me pergunto porque aqui no Brasil se tem resistência no uso dos três centrais se a última vez que o Brasil foi campeão mundial foi utilizando esse esquema. É um sistema que é super versátil, quer no aspecto ofensivo, quer no defensivo. Eu sei que jogar no 4-3-3 é uma coisa cultural no Brasil, mas vocês ganharam a Copa com três zagueiros.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui

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