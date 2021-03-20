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'Time alternativo' deve ter mais duas chances no Fluminense; veja quem está em alta ou em baixa

Tricolor deve ter os titulares apenas para o jogo contra o Volta Redonda, no próximo dia 26; jovens podem ganhar espaço ao longo da temporada...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 07:00
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Ainda não será neste sábado que o torcedor do Fluminense voltará a ver o time titular em campo. Contra o Bangu, às 21h05, em São Januário, o técnico Roger Machado deverá ter novamente uma mescla entre o elenco Sub-23 e os outros profissionais que já retornaram anteriormente na primeira vitória da temporada, por 1 a 0, no clássico com o Flamengo. A partida, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, terá transmissão em tempo real do LANCE!.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Como a partida seguinte da Taça Guanabara será já na próxima terça-feira, contra o Boavista, é provável que o Flu só volte com todos do elenco principal ao campo no dia 26, diante do Volta Redonda, na sexta rodada. Caso haja dúvida com relação ao regulamento do Carioca, o Fluminense não tem com o que se preocupar, já que pelo menos 10 atletas considerados do time profissional já estão à disposição.
O artigo 41 do regulamento do Estadual diz que "a associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão e, caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato". De qualquer forma, a Ferj se utilizará do bom senso para julgar situações deste tipo.
Veja a tabela do Campeonato CariocaALTOS E BAIXOS
Com relação ao que vem acontecendo dentro de campo, o Fluminense ainda não teve uma ótima atuação que desse os três pontos. Na estreia, contra o Resende, os meninos até foram bem, mas houve erros de arbitragem e desatenção no fim que culminaram na derrota por 2 a 1, de virada. Na partida seguinte, uma noite para se esquecer diante da Portuguesa, com revés de 3 a 0 e domínio adversário. Já no clássico, a vitória até veio, por 1 a 0, mas o rendimento ainda deixou a desejar, com o entrosamento e o ritmo de jogo pesando novamente.
A comissão técnica de Roger Machado ainda analisa a disposição do elenco, que atualmente tem mais de 50 jogadores disponíveis. Uma parte ficará no Sub-23 para a disputa do Brasileirão da categoria, enquanto a outra já se integra de vez ao principal. Veja abaixo alguns casos.
EM ALTA
Gabriel Teixeira - Sem dúvidas foi o maior destaque entre os garotos. Ainda peca em tomadas de decisões, mas mostrou repertório e boa movimentação nas três partidas. Na primeira, inclusive, foi o melhor em campo.
André - O volante foi um dos três que permaneceram no time com a chegada dos atletas do time principal. Ele foi bem nas duas primeiras partidas e no clássico acabou substituído no intervalo, apesar de ser o melhor do meio-campo.
Kayky - Foi utilizado na primeira e na terceira partida e mostrou vontade de jogo. Ainda não brilhou como na base, mas pode ser uma alternativa interessante.
INTERMEDIÁRIO
Miguel - Começou muito bem na estreia, mas sentiu um mal-estar e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Depois disso, se machucou no treino e está prestes a voltar, mas acabou não podendo mostrar seu futebol.
Ganso - Teve lampejos no jogo de estreia, contra a Portuguesa, chegou a dar uma bola açucarada para Samuel, mas o atacante perdeu a chance. No clássico, porém, ficou completamente sumido enquanto esteve em campo.
Caio Vinicius - Um dos mais experientes da equipe que iniciou o torneio, o volante teve algumas falhas ao longo das partidas, mas mostrou que pode ter espaço para evolução. Foi o único que retornou de empréstimo utilizado.
John Kennedy - Uma das grandes joias desse Fluminense, o jovem foi muito mal na estreia e até melhorou depois, mas ainda ficou longe de ser o atleta inspirado da temporada passada. Pode melhorar.
EM BAIXA
Frazan - Ele até foi bem no clássico após um início um pouco inseguro, mas falhou nos dois gols que deram a vitória ao Resende. Depois, acabou se machucando e não esteve em campo na segunda partida.
Rafael Ribeiro - Estreou contra a Portuguesa e foi muito mal. Inseguro, teve muita dificuldade na marcação e na saída de bola, falhando no segundo gol. Depois, acabou voltando para a reserva.
Samuel - Foi até regular na estreia, mas apareceu muito pouco contra a Portuguesa, só tendo destaque quando perdeu um gol quase feito. Precisa de mais rodagem para ser o reserva imediato de Fred.

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