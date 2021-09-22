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futebol

Tigres faz proposta por Porozo, e Santos pode lucrar bolada

Clube mexicano fez proposta milionária ao Boavista pelo zagueiro equatoriano e Peixe teria direito a 16% do valor de uma possível transferência de Porozo...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 15:42
Crédito: Jackson Porozo foi contratado pelo Santos em 2018, mas não chegou a atuar pelo clube (Ivan Storti/Santos
O Santos pode lucrar uma bolada com a possível venda do zagueiro Jackson Porozo, atualmente no Boavista, ao Tigres, do México. O jogador foi negociado pelo Peixe com o clube português no ano passado e o clube ficou com 16% do valor de uma futura venda.O clube mexicano fez uma proposta de 3,5 milhões de euros ao Boavista pela liberação de Porozo, mas o mercado fecha nesta quarta-feira. A informação é do site A Bola, de Portugal. Se a negociação se concretizar, o Peixe deve ganhar cerca de R$ 3,5 milhões.
Porozo chegou ao Santos em 2018 em uma negociação polêmica. O contrato foi refeito após o Conselho Deliberativo indicar uma a presença de uma empresa ligada ao coordenador das categorias de base na época, Ricardo Crivelli (Lica).Apesar de o atleta ter atuado pela Seleção Equatoriana no sub-20 e até no profissional, o defensor não ganhou espaço no Alvinegro e foi negociado sem atuar pelo profissional do Santos.

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