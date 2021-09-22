Tigres faz proposta por Porozo, e Santos pode lucrar bolada

O Santos pode lucrar uma bolada com a possível venda do zagueiro Jackson Porozo, atualmente no Boavista, ao Tigres, do México. O jogador foi negociado pelo Peixe com o clube português no ano passado e o clube ficou com 16% do valor de uma futura venda.O clube mexicano fez uma proposta de 3,5 milhões de euros ao Boavista pela liberação de Porozo, mas o mercado fecha nesta quarta-feira. A informação é do site A Bola, de Portugal. Se a negociação se concretizar, o Peixe deve ganhar cerca de R$ 3,5 milhões.