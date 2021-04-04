Tiago Reis faz barba, cabelo e bigode no Raulino de Oliveira e comanda vitória do Vasco sobre o Bangu

Este sábado foi o dia da forra. Após atuações que desagradaram à torcida, Tiago Reis marcou três vezes, o Vasco ganhou o Bangu por 4 a 2, em Volta Redonda, e entrou na briga por uma vaga na semifinal da Taça Guanabara.Placar aberto e empateOs 20 minutos não tiveram basicamente nada. Mas aos 22, Figueiredo chutou cruzado e o goleiro defendeu. Aos 31, o Vasco errou na saída de bola, Geovani lançou Luis Araújo, Cayo Tenório não conseguiu ganhar no corpo e o chute deslocou Lucão. Placar aberto. Cinco minutos depois, o Cruz-Maltino teve um pênalti a seu favor por mão na bola. Tiago Reis cobrou mal, o goleiro defendeu, mas o rebote voltou nos pés do centroavante, que empatou a partida
De novo eleCom menos de dois minutos do segundo tempo, Riquelme foi no fundo, cruzou, o goleiro titubeou na saída de bola e Tiago Reis testou para o gol vazio. E aos 17, Andrey, que havia acabado de entrar, acertou um chute forte no travessão.
Ele não paraLogo após a parada técnica, o time de Marcelo Cabo fez jogada envolvente pela direita, e Cayo Tenório achou Tiago Reis, que marcou o terceiro dele, aos 23. Mas a tranquilidade durou apenas cinco minutos: mais uma vez o Cruz-Maltino sofreu com a bola aérea defensiva. Gabriel Cividini diminuiu o placar, de cabeça, para 3 a 2.
Que jogo é esse!?E como o segundo tempo estava realmente movimentado, no lance seguinte, um bate-rebate terminou em finalização de Galarza. Impedido, Pec completou para o gol. Como o assistente não marcou a irregularidade, 4 a 2 para o Vasco. Ainda teve tempo de Tiago Reis quase marcar o quarto, mas o goleiro do Bangu fez grande defesa.
FICHA TÉCNICAVASCO 4 X 2 BANGU
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 4 de abril de 2021, às 21h05Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Silbert Faria Sisquim e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos ReisCartões amarelos: Lucão, Andrey, Bruno Gomes, Laranjeira e Riquelme; Jean Carlos e Luis Araújo.Cartões vermelhos: Não houve.
GOLS: Luis Araújo, aos 31'/1ºT (0-1); Tiago Reis, aos 36'/1ºT (1-1), a 1'/2ºT (2-1) e aos 23'/2ºT (3-1); Gabriel Cividini, aos 28'/2ºT (3-2); e Gabriel Pec, aos 29'/2ºT (4-2).
VASCO: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Riquelme (Zeca, 14'/2ºT); Bruno Gomes (Andrey, 15'/2ºT) e Juninho (Galarza, 14'/2ºT); João Pedro (Carlinhos, 39'/2ºT), Laranjeira (Gabriel Pec, 26'/2ºT) e Figueiredo; Tiago Reis - Técnico: Marcelo Cabo.
BANGU: Paulo Henrique, Digão, Gabriel Cividini, Leo Griggio e Gil; Marcelo Mattos (Matheus Olavo, 19'/2ºT) e Geancarlo; Daniel (Rochinha, 20'/2ºT), Geovani (Rafael Carioca, 27'/2ºT) e Luis Araújo (Alessandro Scheppa, 27'/2ºT); Jean Carlos (Adenilson, 27'/2ºT) - Técnico: Marcelo Marelli.