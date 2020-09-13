Tiago Nunes se manifesta em rede social após demissão no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última sexta-feira, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na Neo Química Arena, o Corinthians decidiu demitir o técnico Tiago Nunes. No entanto, o profissional só veio a público para se manifestar na noite do último sábado, por meio de seu perfil oficial no Instagram. De acordo com o texto publicado, ele deu a entender que o fim de sua passagem estava próximo.Contratado ainda em 2019, Tiago só assumiu o comando do Timão no início de 2020 com a missão de tentar mudar o estilo de jogo do clube, após praticamente uma década com uma filosofia desenvolvida por Mano Menezes, Tite e Fábio Carille. Apesar de um bom início, resultados e desempenho nunca agradaram, o que culminou em eliminação precoce na Copa Libertadores.

Apesar de se recuperar no Campeonato Paulista a ponto de alcançar a final da competição contra o maior rival, as oscilações dentro de campo, a falta de autocrítica e o relacionamento interno, foram minando a possibilidade de futuro do técnico no cargo e, sobretudo, passaram a comprometer as aspirações do clube, que já não via condições de manutenção de Tiago Nunes.A sensação de que o trabalho não deu certo e de que a experiência não "deu liga" não era só dos dirigentes corintianos, o próprio treinador, em seu texto divulgado na noite do último sábado, mostrou que já tinha a sensação de que não havia atingido seu objetivo no Timão. No primeiro parágrafo de seu post, ele dá a entender que sabia o fim de seu passagem pelo clube estava próximo.

- Expectativa e realidade são duas linhas paralelas que lutamos diariamente para aproxima-las no dia a dia de um treinador de futebol. Quando isso não acontece, sabemos que o fim será decretado - disse o comandante.

Tiago Nunes ainda ressaltou que o relacionamento interno sempre foi "profissional, respeitoso e transparente", além de agradecer a oportunidade que teve de dirigir um clube desse tamanho, e lamentar a falta da torcida em parte dos jogos do Corinthians na Neo Química Arena. Ao todo, ele comandou o time em 26 partidas oficiais, com nove vitórias, dez empates e sete derrotas, aproveitamento de 47,44%. Na Florida Cup: uma vitória e uma derrota.

Confira o texto completo publicado por Tiago Nunes em seu Instagram oficial:

"Expectativa e realidade são duas linhas paralelas que lutamos diariamente para aproxima-las no dia a dia de um treinador de futebol. Quando isso não acontece, sabemos que o fim será decretado.

Como um profissional comprometido com princípios éticos e morais que estou envolvido, acordo todos os dias buscando fazer o melhor e influenciar aqueles que estão ao meu redor. Falhamos, aprendemos e evoluímos. Comandar o Corinthians foi um desejo, e mesmo sem alcançarmos as expectativas criadas, buscamos diariamente não só o bem do time, mas do Clube como um todo. A minha consciência, no entanto, segue tranquila e ciente de que entregamos nosso melhor no momento. Sempre busquei falar, argumentar e questionar as situações da nossa rotina.

Destaco que minha relação com funcionários, atletas e diretoria sempre foi profissional, respeitosa e transparente, aos quais direciono minha gratidão e carinho. Discordar não é desrespeitoso quando embasado de argumentos e fatos. Agradeço pela oportunidade de estar à frente de um clube com uma história social e desportiva tão importante para nosso país.

Lamento as poucas vezes que tivemos a presença da Fiel torcida na Arena, fato determinante para empurrar o time nas partidas.