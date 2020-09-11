Tiago Nunes não resiste à pressão e é demitido do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Acabou a passagem de Tiago Nunes como treinador do Corinthians. O comandante foi informado do seu desligamento nesta sexta-feira, depois da derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Veja as declarações de Tiago Nunes sobre sua permanência na coletiva de imprensa após a derrota no Dérbi. A pressão já estava muito grande para o técnico por conta do desempenho ruim que a equipe vinha apresentando. A derrota para o arquirrival foi o estopim para a decisão da diretoria.

O desempenho na temporada não foi bom. Eliminado na primeira fase da Libertadores pelo Guaraní-PAR, o Timão se classificou na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, e, mesmo chegando na final, não apresentava um bom futebol.

Tiago Nunes deixa o Corinthians com dez vitórias, dez empates e oito derrotas em 28 jogos disputados, um aproveitamento de 47%

Dyego Coelho deve assumir o comando da equipe profissional. A equipe enfrenta o Fluminense, fora de casa, às 16h, no próximo domingo (12).

Veja a nota oficial do Corinthians

A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas.

O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.