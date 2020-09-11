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futebol

Tiago Nunes não resiste à pressão e é demitido do Corinthians

Treinador foi informado do desligamento nesta sexta-feira, após derrota para o Palmeiras. Dyego Coelho deve assumir o comando da equipe enquanto clube busca outro treinador
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Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 19:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Acabou a passagem de Tiago Nunes como treinador do Corinthians. O comandante foi informado do seu desligamento nesta sexta-feira, depois da derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, na Neo Química Arena.
Veja as declarações de Tiago Nunes sobre sua permanência na coletiva de imprensa após a derrota no Dérbi. A pressão já estava muito grande para o técnico por conta do desempenho ruim que a equipe vinha apresentando. A derrota para o arquirrival foi o estopim para a decisão da diretoria.
O desempenho na temporada não foi bom. Eliminado na primeira fase da Libertadores pelo Guaraní-PAR, o Timão se classificou na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, e, mesmo chegando na final, não apresentava um bom futebol.
Tiago Nunes deixa o Corinthians com dez vitórias, dez empates e oito derrotas em 28 jogos disputados, um aproveitamento de 47%
Dyego Coelho deve assumir o comando da equipe profissional. A equipe enfrenta o Fluminense, fora de casa, às 16h, no próximo domingo (12).
Veja a nota oficial do Corinthians
A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas.
O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.
Para o jogo contra o Fluminense – domingo (13), às 16h, no Maracanã –, Dyego Coelho, treinador do sub-20, assume a equipe interinamente.

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