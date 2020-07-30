Tiago Nunes aposta na capacidade de adaptação do Corinthians pela semi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão-2020. O jogo, que será realizado no Morumbi, ás 19h, deve trazer um Timão totalmente adaptado às necessidades atuais após conquistar a vaga se garantindo em um sistema defensivo sólido e com poucas ações ofensivas. Ainda não é o estilo esperado com a chegada de Tiago Nunes, mas um atalho para atingir o objetivo em alguns meses.Contra o Palmeiras e até mesmo contra o Oeste, não se viu um Timão focado em fazer um estilo mais propositivo de jogo dar certo, mas sim uma forma de jogar que se adapte ao que o clube estava precisando naqueles momentos, que era o resultado, a vitória jogando bonito, jogando feio, com estratégia do presente ou do passado. E foi bebendo em fontes antigas que o jeito encontrado para facilitar o caminho pela classificação para as quartas de final.

- As ideias centrais não mudam, é uma só. Por muitas vezes por questões estratégicas ou pela qualidade do adversário, não conseguimos botar em prática. Não é como no videogame, que tira um e funciona de forma mágica. Temos os encaixes, quem combina com quem. Nesta mudança de filosofia, são dois caminhos: investir R$ 500 milhões e ter os jogadores que você deseja para que o jogo flua. O outro é fazer com que os atletas se desenvolvam, jogadores que são rotulados como marcadores ou que não marcam, que a gente desenvolva para evoluir - disse Tiago Nunes em coletiva na última quarta-feira.Um desses jogadores que estão em desenvolvimento pela ótica do treinador é Gabriel, que se firmou como titular no setor de meio-campo nessa retomada do futebol. Antes opção no banco, ele via Camacho e Cantillo dominarem a função, principalmente por ter característica mais afeita ao gosto de Tiago. No entanto, o colombiano testou positivo para Covid-19 e ficou fora dos dois primeiros jogos da volta, o que abriu espaço para o camisa 5 aproveitar.

- Gabriel se encaixa nisso. Rotulado como jogador de marcação, mas pela capacidade e coração que tem pelo time, tem potencial técnico evoluindo a cada treino e jogo. Tem participado da construção, jogador rápido para marcar e para sair em velocidade. Está dominando melhor pelo trabalho que faz no dia a dia. Meu trabalho é esse, avaliar quem tem melhor potencial de evolução.

Contratado por ter um estilo mais ofensivo e de futebol mais vistoso, Tiago Nunes afirmou que esse rótulo não foi criado por ele, e sua característica é de transitar por todas as ideias de jogo, mas de qualquer forma toda mudança leva um tempo. Para ele, o processo no Corinthians está dentro do prazo.

- Em nenhum momento eu me rotulei um treinador ofensivo, sou um treinador desportivo. Ele passa pela capacidade técnica, de gestão, de fazer a equipe transitar em todas as ideias de jogo. Sei que o que me trouxe foram as atuações do clube anterior, ideias que carrego há uma década, mas tem um prazo, leva uma condição de carência para cumprir e colocar em prática. Mas leva tempo, são 10 a 12 anos numa ideia e de maneira imediata quer mudar.

- Vai ter alternância de ritmo, momentos bons e ruins. Quando cheguei, falei em 30 a 40 jogos ver a naturalidade em campo. Com 14 jogos até agora, se cria uma exigência imediata de resultado. Está numa conta normal do processo de troca - explicou Tiago Nunes em coletiva virtual na última quarta-feira.