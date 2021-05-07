Tiago Barbosa e Estêvão comemoram goleada do Internacional nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20

O Internacional deu importante passo em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Diante do Tupi-MG, o colorado dominou a partida e venceu por 4 a 1 no jogo de ida das oitavas de final.
Titular e destaque na defesa da equipe gaúcha, o zagueiro Tiago Barbosa, que já atuou pelos profissionais, destacou o importante resultado conquistado longe do Rio Grande do Sul.
'Muito feliz pela vitória, o grupo está de parabéns pela partida e com certeza conseguimos desempenhar em campo aquilo que trabalhamos durante a semanas. Temos que nos manter focados para conseguir a classificação, que é nosso principal objetivo', destacou.
Quem também foi importante na vitória do Inter, foi o meia-atacante Estêvão. O jogador foi acionado pelo técnico Fabio Matias na segunda etapa e após o resultado, já alertou o time colorado para o jogo da volta.
'Queremos fazer um grande jogo na sexta para carimbar a classificação. Vamos respeitar nosso adversário como sempre, mas estaremos em busca de mais uma vitória. Estamos confiantes e temos um grupo muito bom para avançar no Campeonato', disse o meia.
Após a goleada por 4 a 1, o Internacional reencontra o Tupi na sexta-feira para a realização da partida de volta. O jogo acontece em Porto Alegre, às 19h00.