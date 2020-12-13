Thonny Anderson vibra com triunfo que dá 'tranquilidade' ao Braga

O herói do Bragantino no fim de semana é Thonny Anderson. Aos 42 da etapa final, o jogador aproveitou o passe de Artur e estufou as redes do Fortaleza para dar o triunfo ao Massa Bruta.Recuperado de lesão, o atleta admite que ainda não está no ápice técnico, mas comemorou o placar que dá ‘tranquilidade’ ao time na classificação.
‘Particularmente, falando da minha fase pós lesão, não foi fácil. Não estava no meu ápice físico e técnico. Mas hoje coroou com um gol. É importante esta vitória porque nos dá uma tranquilidade na tabela’, afirmou ao Premiere.
Na 10ª colocação, com 31 pontos, o Bragantino volta a campo no próximo domingo, quando encara o Athletico.