Thonny Anderson comenta facilidade para decidir jogos rapidamente

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Reforço do Red Bull Bragantino para a temporada, o meia Thonny Anderson, de 22 anos, chegou ao clube paulista com um currículo de respeito. Revelado pelo Cruzeiro e com passagens por Grêmio e Athletico Parananense, o jogador foi campeão da última edição da Copa do Brasil pelo rubro-negro. Mas Thonny chama atenção também por outro fator: a rapidez com que marca ou assiste companheiros no início das partidas ou após entrar durante as mesmas. Ele falou sobre o tema.

- De fato tenho essa característica desde a base. Sempre objetivo surpreender o adversário, marcando logo no começo do jogo. Quando entrava durante as partidas, observava o posicionamento dos defensores, onde havia mais espaço, isso ajudava. Todo atleta precisa ter diferenciais e esse é um dos meus - afirmou.

Thonny é o autor do gol mais rápido da Arena do Grêmio. Em 2018 no Gauchão, marcou aos 23 segundos de jogo contra o Novo Hamburgo. No mesmo ano, pelo Campeonato Brasileiro, substituiu um companheiro aos 35 minutos do segundo tempo e aos 36 garantiu a vitória de seu time sobre o Ceará. Já pelo Red Bull, Thonny foi decisivo contra a Ponte Preta no Paulistão 2020. No minuto seguinte ao que entrou em campo, assistiu um colega de equipe que sacramentou o resultado favorável. O camisa 26 se diz feliz com os feitos e garante que vem muito mais no Brasileirão.