Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, testa positivo para a Covid-19 e perderá o primeiro jogo do Mundial

Na manhã deste sábado, pouco antes da partida contra o Plymouth, o Chelsea informou que o técnico Thomas Tuchel testou positivo para a Covid-19. Dessa forma, ele não viajará hoje junto com a delegação dos Blues para Abu Dhabi, onde acontece o Mundial de Clubes.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimVale lembrar que, segundo os protocolos da Inglaterra, os infectados precisam cumprir cinco dias de isolamento. Como o Chelsea estreia na quarta-feira, às 13h30 (de Brasília), o alemão não estará à frente dos Blues na semifinal do Mundial.