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Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, testa positivo para a Covid-19 e perderá o primeiro jogo do Mundial

Segundo os protocolos da Inglaterra, os infectados devem cumprir cinco dias de  isolamento, e o Chelsea estreia na quarta-feira; portanto, Tuchel fica de fora...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 11:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 11:07
Na manhã deste sábado, pouco antes da partida contra o Plymouth, o Chelsea informou que o técnico Thomas Tuchel testou positivo para a Covid-19. Dessa forma, ele não viajará hoje junto com a delegação dos Blues para Abu Dhabi, onde acontece o Mundial de Clubes.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimVale lembrar que, segundo os protocolos da Inglaterra, os infectados precisam cumprir cinco dias de isolamento. Como o Chelsea estreia na quarta-feira, às 13h30 (de Brasília), o alemão não estará à frente dos Blues na semifinal do Mundial.
Caso teste negativo, ele estará liberado para viajar na quinta-feira. Portanto, nesse cenário, Thomas Tuchel poderá comandar o Chelsea tanto na final quanto numa eventual disputa de terceiro lugar da competição.
Crédito: OChelseaconquistouaChampionsLeaguesobocomandodeTuchel(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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