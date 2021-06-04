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Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, renova contrato até 2024

Comandante chegou ao clube inglês em janeiro após a demissão de Frank Lampard e conquistou o título de Champions League, além de chegar na final da FA Cup...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 09:28

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 09:28

Crédito: SUSANA VERA / POOL / AFP
Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, renovou contrato com o clube inglês até 2024. O comandante assumiu a equipe londrina em janeiro, após a demissão de Frank Lampard, conseguiu dar mais regularidade ao time e conquistou o título da Champions League.- Eu não consigo imaginar uma ocasião melhor para renovar o contrato. Eu sou grato pela experiência e muito feliz por fazer parte desta família. Há muito mais por vir e olhamos em frente com muita ambição e antecipação - disse o alemão.
> Veja a tabela da Eurocopa
Marina Granovskaia, diretora dos Blues e braço direito de Roman Abramovich, também comentou sobre os feitos do treinador em apenas alguns meses.
- Quando Tuchel chegou, ainda havia muito por jogar na Inglaterra e na Europa. Nos colocar entre os quatro primeiros da Premier League foi crucial e não poderíamos estar mais felizes com o sucesso da Champions League que coroou a nossa temporada.
Além do troféu, o Chelsea também chegou à final da Copa da Inglaterra, mas perdeu o título para o Leicester por 1 a 0. Em 30 partidas no comando da equipe, o alemão conquistou 19 vitórias e apenas cinco derrotas. Além disso, os Blues sofreram apenas 16 gols desde que Tuchel assumiu o time.

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