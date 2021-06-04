Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, renova contrato até 2024

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Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, renovou contrato com o clube inglês até 2024. O comandante assumiu a equipe londrina em janeiro, após a demissão de Frank Lampard, conseguiu dar mais regularidade ao time e conquistou o título da Champions League.- Eu não consigo imaginar uma ocasião melhor para renovar o contrato. Eu sou grato pela experiência e muito feliz por fazer parte desta família. Há muito mais por vir e olhamos em frente com muita ambição e antecipação - disse o alemão.

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Marina Granovskaia, diretora dos Blues e braço direito de Roman Abramovich, também comentou sobre os feitos do treinador em apenas alguns meses.

- Quando Tuchel chegou, ainda havia muito por jogar na Inglaterra e na Europa. Nos colocar entre os quatro primeiros da Premier League foi crucial e não poderíamos estar mais felizes com o sucesso da Champions League que coroou a nossa temporada.