Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, elogia time após empate: ‘Fiquei feliz com a intensidade’

Na estreia de Thomas Tuchel como novo treinador, o Chelsea empatou em 0 a 0, no Stamford Bridge, com o Wolverhampton em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. Após o duelo, o técnico alemão destacou que ficou contente com o que viu em campo.Confira a tabela da Premier League- Gostei bastante porque fiquei feliz com a intensidade, a atitude, a energia e qualidade da minha equipa. Estivemos bem organizados, recuperamos muitas bolas no último terço e nunca nos faltou intensidade. Fomos aumentando a intensidade minuto após minutos na segunda parte.Thomas Tuchel lamentou o resultado negativo, mas afirmou que os resultados vão aparecer. - Estou muito satisfeito com a exibição, mas infelizmente não conseguimos marcar. Se continuarmos a jogar assim os resultados vão surgir.