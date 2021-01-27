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Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, elogia time após empate: ‘Fiquei feliz com a intensidade’

Técnico alemão lamentou o empate sem gols, mas afirmou que os resultados aparecerão...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 18:16

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:16

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
Na estreia de Thomas Tuchel como novo treinador, o Chelsea empatou em 0 a 0, no Stamford Bridge, com o Wolverhampton em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. Após o duelo, o técnico alemão destacou que ficou contente com o que viu em campo.Confira a tabela da Premier League- Gostei bastante porque fiquei feliz com a intensidade, a atitude, a energia e qualidade da minha equipa. Estivemos bem organizados, recuperamos muitas bolas no último terço e nunca nos faltou intensidade. Fomos aumentando a intensidade minuto após minutos na segunda parte.Thomas Tuchel lamentou o resultado negativo, mas afirmou que os resultados vão aparecer. - Estou muito satisfeito com a exibição, mas infelizmente não conseguimos marcar. Se continuarmos a jogar assim os resultados vão surgir.

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