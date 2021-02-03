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Thomas Tuchel, técnico do Chelesa elogia José Mourinho: 'É um dos melhores treinadores do mundo'

Tottenham e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira em partida válida pela 22ª rodada da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 17:45

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 17:45

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
Tottenham e Chelsea se enfrentarão nesta quinta-feira, no Tottenham Stadium, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Antes do confronto, Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, falou sobre José Mourinho, técnico do Tottenham. De acordo com Tuchel, afirmou que o português é um dos melhores treinadores do mundo.+ Confira a tabela da Premier League- Sinceramente, quando eu comecei ele estava tão longe – como a Lua da Terra. Eu estava a treinar grupos jovens quando fui promovido, desde aí tento aproveitar cada dia. Não tenho dúvidas de que Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo. Construiu um grande grupo no Tottenham, uma equipe que é sempre competitiva, muito forte. Esse será o nosso desafio.Inicialmente, Tuchel não queria falar sobre Mourinho e disse "É um jogo entre Tottenham e Chelsea, não entre mim e Mourinho". No entanto, o alemão cedeu e fez elogios ao treinador dos Spurs.O clássico de Londres será o famoso "jogo de três pontos". O Tottenham está em sexto lugar com 33 pontos, e o Chelsea está em sétimo com os mesmos 33 pontos. Assim, o time vencedor abre uma vantagem em relação aos clubes do meio da tabela e o deixa mais perto do G4.

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