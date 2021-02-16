Thomas Tuchel rasga elogios para Kovacic nos treinamentos

Após a vitória do Chelsea sobre o Newcastle pela Premier League, o técnico Thomas Tuchel fez questão de elogiar Kovacic. O alemão afirmou que o atleta croata é muito dedicado e comprometido nos treinamentos. O volante tem sido titular absoluto desde a saída de Frank Lampard e a chegada do novo comandante.- Eu amo ele. Eu poderia acordá-lo às três da manhã e ele estaria no CT em 15 minutos pronto para dar tudo. É um prazer tê-lo aqui.
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Desde que aterrissou na Inglaterra, Tuchel segue invicto com cinco vitórias em seis jogos e o próximo duelo é contra o Southampton neste sábado. O camisa 17 é considerado peça chave no meio de campo para a engrenagem do time e os resultados dão razão para o novo treinador seguir com sua filosofia.