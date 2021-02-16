Thomas Tuchel rasga elogios para Kovacic nos treinamentos

Após a vitória do Chelsea sobre o Newcastle pela Premier League, o técnico Thomas Tuchel fez questão de elogiar Kovacic. O alemão afirmou que o atleta croata é muito dedicado e comprometido nos treinamentos. O volante tem sido titular absoluto desde a saída de Frank Lampard e a chegada do novo comandante.- Eu amo ele. Eu poderia acordá-lo às três da manhã e ele estaria no CT em 15 minutos pronto para dar tudo. É um prazer tê-lo aqui.