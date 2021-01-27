Thomas Tuchel, novo treinador do Chelsea, diz que 'virou de cabeça para baixo'

Anunciado nesta terça-feira pelo Chelsea, Thomas Tuchel estreia hoje contra o Wolverhampton, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, às 15h (de Brasília). O alemão falou, em sua apresentação, sobre a sua mudança para o clube londrino e o que espera de seu novo elenco para o restante da temporada.
Veja a tabela do Inglês- A minha vida virou de cabeça para baixo nos últimos três dias. É espectacular ser o novo treinador do Chelsea e estou realmente animado por estar aqui. Eu e a minha equipe sentimos que esta era uma oportunidade muito boa para deixar escapar. Não podíamos deixar fugir da oportunidade de fazer parte deste clube e da família do Chelsea. Trabalhar com este elenco e competir em um campeonato duro como a Premier League e a Liga dos Campeões é algo que estamos ansiosos para fazer - disse o novo comandante do Chelsea.
Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Tuchel continuou a falar sobre a sua chegada ao novo clube.
- Estive com plantel ontem (terça-feira) e trabalhámos na noite de ontem. É bom trabalhar imediatamente e estar preparado para o jogo complicado de hoje. Estou super feliz por estar aqui e animado por ter este trabalho - completou Thomas Tuchel.