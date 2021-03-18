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Thomas Tuchel fala após classificação do Chelsea na Champions: 'Gostamos destas batalhas'

Treinador do Chelsea falou da classificação dos Blues sobre o Atlético de Madrid nas oitavas da Champions League...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 21:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 21:38
Crédito: Reprodução / ChelseaTV
O Chelsea venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 nesta quarta-feira na partida de volta das oitavas de final da Champions League, e avançou para as quartas de final da competição. Após a partida, o treinador dos Blues, Thomas Tuchel, elogiou a equipe.
Veja o mata-mata da Champions League- Foi uma grande exibição da nossa parte, um esforço incrível. Todos queriam garantir a classificação. Se não conseguimos encontrar soluções ofensivamente podemos confiar no nosso físico. Não tivemos medo algum de fazer um jogo físico - falou o treinador do Chelsea.
O treinador também falou sobre a classificação para as quartas de final e como o resultado foi bom.
- Gostamos destas batalhas. Todos os jogadores estavam determinados, em excelentes condições físicas e supermotivados para conseguir esta classificação. Agora, nas quartas de final, ficam faltando quatro jogos. É um grande passo e o sentimento é fantástico - concluiu. - disse Tuchel.
Classificado para as quartas de final da Champions League, o Chelsea espera o sorteio da Uefa, que acontece na próxima sexta-feira, para saber seu adversário. Os ingleses se juntam a Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid e Manchester City, que já estavam classificados.

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