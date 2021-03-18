Thomas Tuchel fala após classificação do Chelsea na Champions: 'Gostamos destas batalhas'

Crédito: Reprodução / ChelseaTV

O Chelsea venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 nesta quarta-feira na partida de volta das oitavas de final da Champions League, e avançou para as quartas de final da competição. Após a partida, o treinador dos Blues, Thomas Tuchel, elogiou a equipe.

Veja o mata-mata da Champions League- Foi uma grande exibição da nossa parte, um esforço incrível. Todos queriam garantir a classificação. Se não conseguimos encontrar soluções ofensivamente podemos confiar no nosso físico. Não tivemos medo algum de fazer um jogo físico - falou o treinador do Chelsea.

O treinador também falou sobre a classificação para as quartas de final e como o resultado foi bom.

- Gostamos destas batalhas. Todos os jogadores estavam determinados, em excelentes condições físicas e supermotivados para conseguir esta classificação. Agora, nas quartas de final, ficam faltando quatro jogos. É um grande passo e o sentimento é fantástico - concluiu. - disse Tuchel.