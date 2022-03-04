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Thomas Tuchel diz que permanência no Chelsea é incerta caso Roman Abramovich venda o clube

Comandante dos Blues espera seguir com o trabalho que vem desenvolvendo na equipe londrina desde 2021, mas torce para que o desfecho da novela seja positivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 10:04

Publicado em 04 de Março de 2022 às 10:04

Thomas Tuchel afirmou que sua permanência no Chelsea é incerta caso o clube venha a ser vendido por Roman Abramovich. Em entrevista coletiva, o alemão amenizou dizendo que esse sentimento faz parte da carreira de um técnico de futebol, mas torce para um desfecho positivo da novela.- O Chelsea, do meu ponto de vista, é um lugar perfeito e adoro estar aqui. Espero continuar. Há incertezas, mas elas sempre existem quando você é treinador de futebol. Sou positivo e espero que tudo termine bem.
> Veja a tabela da Premier League
Por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, Abramovich está disposto a se desfazer do clube que comanda há quase 20 anos. Ainda assim, Tuchel dedicou o título do Mundial de Clubes ao empresário russo como o encerramento de uma era vitoriosa.
- Estamos felizes por termos conquistado esse título para ele. Encerramos um ciclo com ele e com seu esforço, paixão e compromisso com o clube. Foi um bom momento.
Até o momento, a imprensa inglesa afirma que há quatro empresários que estão interessados em adquirir o Chelsea. No entanto, ainda não há nenhuma proposta que tenha sido aceita por Abramovich.
Crédito: ThomasTuchelvêmomentodeincertezacompossívelvendadoChelsea(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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