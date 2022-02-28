Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Thiago vai assinar contrato de quatro anos com o Ludogorets-BUL

O atacante está de saída do Cruzeiro e já passou por exames com a equipe europeia para confirmar o vínculo...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:32
O atacante Thiago está fora do Cruzeiro. O atacante, revelado na base do time azul, assinou contrato de quatro anos e meio com o Ludogorets, da Bulgária. O jogador finalizou exames médicos deve ser apresentado oficialmente pelo novo clube no jogo contra o Montana, pela Copa da Bulgária,nesta quarta-feira, 2 de março.
A venda de Thiago vai render US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões), com o Cruzeiro ficando com 70% dos direitos do atleta. Os outros 30% pertencem ao Verê Futebol Clube, time do Paraná. A Raposa maanterá parte dos direitos do atacante e terá direito a 25% de uma venda futura.Thiago começou bem a temporada 2022, marcando três gols em oito jogos, pelo Mineiro e Copa do Brasil. Thiago vinha chamando atenção no Cruzeiro desde o ano passado, mas não houve uma proposta oficial pelo seu futebol.
O atacante cruzeirense será a primeira venda desde que o clube virou SAF e foi assumido por Ronaldo.
Crédito: Oatacante,reveladonabase,seráaprimeiravendadaSAFdoclubeazul,comandadaporRonaldo-(Reprodução/SporTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados