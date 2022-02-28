Thiago vai assinar contrato de quatro anos com o Ludogorets-BUL

O atacante Thiago está fora do Cruzeiro. O atacante, revelado na base do time azul, assinou contrato de quatro anos e meio com o Ludogorets, da Bulgária. O jogador finalizou exames médicos deve ser apresentado oficialmente pelo novo clube no jogo contra o Montana, pela Copa da Bulgária,nesta quarta-feira, 2 de março.

A venda de Thiago vai render US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões), com o Cruzeiro ficando com 70% dos direitos do atleta. Os outros 30% pertencem ao Verê Futebol Clube, time do Paraná. A Raposa maanterá parte dos direitos do atacante e terá direito a 25% de uma venda futura.Thiago começou bem a temporada 2022, marcando três gols em oito jogos, pelo Mineiro e Copa do Brasil. Thiago vinha chamando atenção no Cruzeiro desde o ano passado, mas não houve uma proposta oficial pelo seu futebol.