Thiago Silva vira sócio do Flu, ganha camisa personalizada e enlouquece torcedores nas redes sociais

Após anunciar o retorno do centroavante Fred, o Fluminense sonha em trazer de volta para casa outro ídolo: Thiago Silva. O zagueiro, atualmente no PSG, da França, é um dos sonhos da gestão do presidente Mário Bittencourt, e ficará livre no mercado no meio deste ano.
Nas redes sociais, o Fluminense publicou uma foto do zagueiro com o cartão de sócio e com uma camisa personalizada com seu nome e o número 3. Aos 35 anos, Thiago Silva ainda tem o futuro indefinido no PSG e interessa a outros times europeus como Milan, da Itália, e Everton, da Inglaterra.O nosso Monstro fez o pacote completo: entrou em https://t.co/LPOMbwFWAx, virou sócio junto com toda a família e, de quebra, já tá de Armadura nova personalizada! pic.twitter.com/zQAFbbw38I— Fluminense F.C. (de ?) (@FluminenseFC) June 8, 2020 Em meio a indefinição do seu futuro, Thiago Silva segue no Rio de Janeiro por conta da pandemia do novo coronavírus. Enquanto isso, os tricolores seguem sonhando com o retorno do ídolo que deixou o clube em dezembro de 2008 após uma passagem marcante com o título da Copa do Brasil e o vice da Copa Libertadores.
Confira a reação dos torcedores na web:Quando vai ser a apresentação?— Bernardo Casadonte (@Becasadonte) June 8, 2020 @tsilva3 volta cara!!!! Aqui é a sua casa. Vc não precisa de mais nada na vida a não ser mostrar pros seus filhos o significado das palavras: amor, gratidão e lealdade. Pode vir q vamos mostrar pra eles q o pai deles é o maior ÍDOLO de um clube brasileiro na atualidade.— Pedro (@pedromanomd) June 8, 2020 Brincadeira tem hora— Sabrina ? (@SabrinaaDourado) June 8, 2020 E MAIS:Prefeitura avaliará no dia 17 se o Carioca pode ser retomadoWitzel cita retomada de setor popular no Maracanã: 'Nosso geraldino vai voltar'Fred irá leiloar bicicleta de tour solidário e doará dinheiro arrecadadoOdair exalta chegada de Fred ao Flu: 'Qualifica ainda mais esse grupo'Carioca: datas serão definidas depois de aval das autoridades; palcos da reta final são designadosRegularizado! Veja as competições que Fred jogará pelo Fluminense E MAIS: