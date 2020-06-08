Thiago Silva vira sócio do Flu, ganha camisa personalizada e enlouquece torcedores nas redes sociais

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Após anunciar o retorno do centroavante Fred, o Fluminense sonha em trazer de volta para casa outro ídolo: Thiago Silva. O zagueiro, atualmente no PSG, da França, é um dos sonhos da gestão do presidente Mário Bittencourt, e ficará livre no mercado no meio deste ano.

Nas redes sociais, o Fluminense publicou uma foto do zagueiro com o cartão de sócio e com uma camisa personalizada com seu nome e o número 3. Aos 35 anos, Thiago Silva ainda tem o futuro indefinido no PSG e interessa a outros times europeus como Milan, da Itália, e Everton, da Inglaterra.O nosso Monstro fez o pacote completo: entrou em https://t.co/LPOMbwFWAx, virou sócio junto com toda a família e, de quebra, já tá de Armadura nova personalizada! pic.twitter.com/zQAFbbw38I— Fluminense F.C. (de ?) (@FluminenseFC) June 8, 2020 Em meio a indefinição do seu futuro, Thiago Silva segue no Rio de Janeiro por conta da pandemia do novo coronavírus. Enquanto isso, os tricolores seguem sonhando com o retorno do ídolo que deixou o clube em dezembro de 2008 após uma passagem marcante com o título da Copa do Brasil e o vice da Copa Libertadores.