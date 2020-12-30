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Thiago Silva rebate Celso Barros e volta a defender Marcão: 'Amor e respeito pelas nossas cores'

Zagueiro responde a alfinetada do vice-presidente Tricolor em sua rede social. O dirigente havia dito que sua defesa ao trabalho de Marcão "reafirmou que o que vale é a amizade."...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 19:06
Crédito: Thiago Silva rebate mais uma vez Celso Barros e defende o amigo e técnico do Fluminense: Marcão (Divulgação
Após a postagem do vice-presidente Celso Barros, o zagueiro Thiago Silva, atualmente no Chelsea, ídolo do Fluminense, rebateu as declarações do dirigente. Vale destacar que o ex-presidente da Unimed/Rio, antiga patrocinadora do clube, criticou o desempenho da equipe sob o comando de Marcão e alfinetou a defesa do jogador ao trabalho do comandante Tricolor ao dizer "que o que vale é a amizade".
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Em seu instagram, Thiago Silva voltou a responder o dirigente, dessa vez de forma indireta. O defensor postou em seus stories que sempre se deve valorizar as amizades verdadeiras e leais, ainda mais aquelas que tem amor e respeito pelas mesma cores.
Nas últimas semanas, Celso Barros se mostrou publicamente contra o retorno de Marcão ao comando técnico do Fluminense, e citou que teria conversado com outros dois treinadores em 2019: Ariel Holan, atualmente na Universidad Católica-CHI, e Lisca, do América-MG. Vale destacar que o ex-jogador do time das Laranjeiras era o treinador da equipe na fase final do Brasileirão da temporada passada.
O comentário não foi bem recebido por Thiago Silva, que defendeu o trabalho de Marcão à frente do Fluminense. O defensor, de 36 anos, rebateu o ex-presidente da Unimed/Rio, antiga patrocinadora do clube, e disse que o dirigente deveria agradecer ao treinador por ter salvo o Tricolor do rebaixamento no ano passado.
- Você deveria agradecer ao Marcão pela permanência do Fluminense na primeira divisão. E dar créditos para que ele possa desenvolver o seu trabalho - respondeu o zagueiro.
Em seguida, o vice-presidente, afastado do cargo há mais de um ano, analisou de forma crítica o desempenho do time sob o comando de Marcão (2 derrotas e um empate) e ironizou a defesa de Thiago Silva ao treinador: "E por último saudar o @thiagosilva, que em relação ao nosso Marcão, reafirmou que o que vale é a amizade."

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