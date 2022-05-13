Thiago Silva fala sobre idade, Chelsea, final da FA Cup e futuro

O zagueiro Thiago Silva abordou diversos assuntos sobre sua carreira em entrevista ao jornal britânico "The Tellegraph". Entre eles, estão a sua experiência e seu nível aos 37 anos de idade, a final da FA Cup contra o Liverpool, além do momento que vive dentro do Chelsea.O zagueiro comentou sobre sua idade que para ele não tem sido nenhum obstáculo para se manter em um nível considerável:

- Não me sinto velho, mas experiente como jogador e experiência é muito importante.

Com a final da Copa da Inglaterra se aproximando neste sábado, contra o Liverpool, o defensor falou sobre sua preparação para a final da Copa da Inglaterra, citando sua experiência e também o momento em que lutou contra uma tuberculose:

- Claro que faço questão de me preparar bem no clube e em casa. Ao longo da carreira você sempre vai ter dificuldades e eu tive tuberculose no começo, então quando se diz que estou perto de 38 anos, eu também tive um problema no pulmão. Mas eu estou feliz de chegar nesta idade e estar jogando bem.

O brasileiro renovou o contrato com o Chelsea em janeiro até o fim da próxima temporada. Para o zagueiro não foi uma decisão muito complicada de se tomar:

- Assinar o contrato foi a decisão mais fácil que tive. Me sinto em casa aqui e minha família está feliz. Geralmente, se as coisas vão bem foras de campo, também vão bem dentro de campo.

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Thiago Silva disputará a final da FA Cup neste sábado, em Wembley, onde o Chelsea perdeu duas finais nas últimas temporadas com o Brasileiro em campo, sendo uma delas no mesmo torneio contra o Leicester, em 2021 e a outra da Copa da Liga, diante do Liverpool que é o adversário da próxima decisão.

- O Wembley é conhecido por ser a casa da seleção da Inglaterra. Tem o status de um Stade de France ou um Maracanã. É uma honra jogar nestes estádios e seria incrível vencer. Perdi finais contra Liverpool e Leicester, o que não são boas memórias. Voltar a Wembley e vencer seria a realização de um sonho. A FA Cup é muito importante para nós e pelo que significa no futebol inglês. Perdemos no ano passado e queremos vencer esse ano.

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Fora da Champions League, o Chelsea está em terceiro na Premier League e para Thiago Silva, a temporada do time não é ruim de acordo com as finais que a equipe teve pela frente:

- Se olharmos para a temporada, notamos as finais que temos, a taça que ganhamos e estamos em terceiro no campeonato. Eu diria que estamos fazendo uma temporada muito boa. Não excelente, mas estamos orgulhosos do que fizemos nesse um ano e meio com nosso treinador.​​Por último, o zagueiro falou sobre seu furturo após uma eventual aposentadoria. Thiago não descarta a possibilidade de ser técnico e ainda cita treinadores com quem trabalhou:

- Sempre quis seguir no futebol e se acontecer, será como técnico. Não me vejo como diretor, ou algo que esteja fora do campo. Trabalhei com grandes técnicos. Tuchel, Tite, Ancelotti. São pessoas muito presentes na minha carreira. Se eu puder extrair um pouco deles, é o que eu gostaria de fazer. Gostaria de treinar na Inglaterra, porque é onde me sinto em casa e seria uma ótima oportunidade.