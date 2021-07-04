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Thiago Silva e Alisson comemoram resultado do Fla-Flu após treino da Seleção no CT do Fluminense

Zagueiro passou pela base do clube, e goleiro é irmão de Muriel, goleiro reserva do Tricolor; Flu venceu com gol no fim, por 1 a 0...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 19:26
Crédito: Reprodução/Instagram
O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 com gol já nos últimos minutos, pelo Campeonato Brasileiro, e contou com dois torcedores especiais. Após o treinamento da Seleção no CT Carlos Castilho, Thiago Silva e Alisson comemoraram a vitória tricolor. O zagueiro é criado na base do clube e o goleiro é irmão de Muriel, reserva da equipe de Roger Machado.
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Thiago compartilhou o momento nas redes sociais e frequentemente aparece torcendo pelo Flu. A Seleção está usando as instalações do CT do Fluminense para se preparar para a semifinal da Copa América contra o Peru, nesta segunda-feira. O jogo será no Nilton Santos e, caso avance, o Brasil joga a final no Maracanã.
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Antes da viagem para São Paulo, inclusive, as duas delegações se encontraram no hotel. Neymar foi o mais tietado pelos jogadores, que registraram o momento nas redes sociais.

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