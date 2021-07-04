Thiago Silva e Alisson comemoram resultado do Fla-Flu após treino da Seleção no CT do Fluminense

Crédito: Reprodução/Instagram

O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 com gol já nos últimos minutos, pelo Campeonato Brasileiro, e contou com dois torcedores especiais. Após o treinamento da Seleção no CT Carlos Castilho, Thiago Silva e Alisson comemoraram a vitória tricolor. O zagueiro é criado na base do clube e o goleiro é irmão de Muriel, reserva da equipe de Roger Machado.

+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense

Thiago compartilhou o momento nas redes sociais e frequentemente aparece torcendo pelo Flu. A Seleção está usando as instalações do CT do Fluminense para se preparar para a semifinal da Copa América contra o Peru, nesta segunda-feira. O jogo será no Nilton Santos e, caso avance, o Brasil joga a final no Maracanã.

Veja a tabela do Brasileirão