Thiago Silva e Alisson comemoram resultado do Fla-Flu após treino da Seleção no CT do Fluminense

O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 com gol já nos últimos minutos, pelo Campeonato Brasileiro, e contou com dois torcedores especiais. Após o treinamento da Seleção no CT Carlos Castilho, Thiago Silva e Alisson comemoraram a vitória tricolor. O zagueiro é criado na base do clube e o goleiro é irmão de Muriel, reserva da equipe de Roger Machado.
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Thiago compartilhou o momento nas redes sociais e frequentemente aparece torcendo pelo Flu. A Seleção está usando as instalações do CT do Fluminense para se preparar para a semifinal da Copa América contra o Peru, nesta segunda-feira. O jogo será no Nilton Santos e, caso avance, o Brasil joga a final no Maracanã.
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Antes da viagem para São Paulo, inclusive, as duas delegações se encontraram no hotel. Neymar foi o mais tietado pelos jogadores, que registraram o momento nas redes sociais.