Thiago Silva diz que deseja encerrar carreira no Fluminense: 'Abriu as portas para mim'

Além de Fred, o Fluminense pode sonhar em ter mais um ídolo repatriado. Nesta sexta-feira, Thiago Silva revelou que planeja jogar até os 40 anos e que pretende voltar ao Tricolor. Em entrevista ao"The Telegraph", o zagueiro de 37 anos disse que tem gratidão pelo clube, que apostou nele mesmo após ter enfrentado uma tuberculose, contraída quando atuava no Dínamo Moscou, da Rússia.– O Fluminense é o clube em que eu gostaria de encerrar (a carreira). Foi o clube onde joguei depois da minha doença e é o clube que abriu as portas para mim depois dessa etapa e acreditou em mim quando ninguém pensava que Thiago Silva ainda seria um jogador. Por incrível que pareça, é o clube que eu torço também - disse.

+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseApesar da previsão, Thiago Silva disse que não há como dizer com toda a certeza que conseguirá permanecer atuando até os 40 anos, mas afirmou que está se preparando para isso.

– É muito difícil falar do futuro porque você nunca sabe o que vai acontecer, mas na minha cabeça estou me projetando para jogar até os 40 anos. Não sei se conseguirei chegar lá, você nunca sabe essas coisas, mas é para isso que estou me preparando em minha mente.

Veja a classificação da Série A do BrasileirãoThiago Silva foi contratado pelo Fluminense em 2006. O zagueiro permaneceu no clube até 2008, com 146 jogos disputados pelo Tricolor. Neste período, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e fez parte da campanha da Libertadores de 2008, na qual o clube avançou até a final. Depois de sua passagem, o ídolo tricolor foi transferido para o italiano Milan e se estabeleceu no futebol europeu.