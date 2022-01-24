Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thiago Silva diz que Chelsea não irá a passeio para disputa do Mundial de Clubes: 'Ninguém joga para perder'
futebol

Thiago Silva diz que Chelsea não irá a passeio para disputa do Mundial de Clubes: 'Ninguém joga para perder'

Defensor brasileiro vive grande fase no clube inglês e diz que vai motivar seus companheiros em busca do título. Blues podem encarar o Palmeiras na final do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 19:16

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:16

Um dos principais líderes do elenco do Chelsea, o zagueiro Thiago Silva afirmou que os Blues estão motivados para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, e garantiu que os atuais campeões europeus querem o título no torneio da Fifa.Após a vitória sobre o Tottenham no último domingo, onde o camisa 6 marcou um dos gols, o defensor falou em entrevista à "ESPN" e disse que não gosta de perder "nem par ou ímpar".
- Todos os jogadores que aqui estão, junto com a comissão técnica, pensam em ganhar sempre. Não adianta vir com papinho de que vamos jogar para perder. Ninguém joga para perder .Nem no par ou ímpar gostamos de perder, imagina num Mundial de Clubes - disse Thiago Silva.
+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes 2021
Esta será a segunda participação dos Blues no torneio da Fifa. Em 2012, a equipe londrina perdeu para o Corinthians na decisão, mas agora, segundo o Monstro, a expectativa é de conseguir o título. Na decisão, o Chelsea pode encontrar o Palmeiras, atual campeão da Libertadores.
- É claro que se tratando de Brasil e Europa, eles (equipes no futebol brasileiro) dão muito mais valor, mas eu sou brasileiro e vou motivar muito os meus jogadores. Então pode ter certeza que o Chelsea vai chegar forte e preparado, e espero que possamos ter sucesso, já que no último Mundial o clube não teve sucesso diante do Corinthians. Que agora seja diferente - declarou.
+ Marlos, Diego Costa, Romero… Veja os 15 jogadores mais valiosos sem contrato
O Mundial de Clubes acontece entre 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. O Chelsea já está classificado para as semifinais e espera o resultado das quartas de final, que terá Al-Hilal contra o vencedor do jogo entre Al-Jazira e AS Pirae.
Crédito: ThiagoSilvarenovouseucontratocomoChelsearecentementeatéjunhode2023(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados