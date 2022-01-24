Thiago Silva diz que Chelsea não irá a passeio para disputa do Mundial de Clubes: 'Ninguém joga para perder'

Um dos principais líderes do elenco do Chelsea, o zagueiro Thiago Silva afirmou que os Blues estão motivados para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, e garantiu que os atuais campeões europeus querem o título no torneio da Fifa.Após a vitória sobre o Tottenham no último domingo, onde o camisa 6 marcou um dos gols, o defensor falou em entrevista à "ESPN" e disse que não gosta de perder "nem par ou ímpar".

- Todos os jogadores que aqui estão, junto com a comissão técnica, pensam em ganhar sempre. Não adianta vir com papinho de que vamos jogar para perder. Ninguém joga para perder .Nem no par ou ímpar gostamos de perder, imagina num Mundial de Clubes - disse Thiago Silva.

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Esta será a segunda participação dos Blues no torneio da Fifa. Em 2012, a equipe londrina perdeu para o Corinthians na decisão, mas agora, segundo o Monstro, a expectativa é de conseguir o título. Na decisão, o Chelsea pode encontrar o Palmeiras, atual campeão da Libertadores.

- É claro que se tratando de Brasil e Europa, eles (equipes no futebol brasileiro) dão muito mais valor, mas eu sou brasileiro e vou motivar muito os meus jogadores. Então pode ter certeza que o Chelsea vai chegar forte e preparado, e espero que possamos ter sucesso, já que no último Mundial o clube não teve sucesso diante do Corinthians. Que agora seja diferente - declarou.

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O Mundial de Clubes acontece entre 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. O Chelsea já está classificado para as semifinais e espera o resultado das quartas de final, que terá Al-Hilal contra o vencedor do jogo entre Al-Jazira e AS Pirae.