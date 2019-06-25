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Thiago Silva assina carteira de trabalho de torcedor e vídeo viraliza

Homem com cachorro no colo pede autógrafo do zagueiro em local inusitado e internautas se divertem com a cena

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 14:59

Publicado em 

25 jun 2019 às 14:59
O zagueiro Thiago Silva, da Seleção Brasileira, assina carteira de trabalho de fã com cachorro no colo Crédito: Reprodução/CBF TV
Em tempos de selfie, o autógrafo tem ficado em segundo plano na relação entre fãs e ídolos. Mas um torcedor da Seleção Brasileira se destacou por dar um jeitinho inusitado para conseguir uma recordação do zagueiro Thiago Silva.
Na saída dos jogadores brasileiros para a partida contra o Peru, ele (que curiosamente ainda estava com um cachorrinho no colo) chamou a atenção por entregar a carteira de trabalho para o atleta do PSG autografar e foi prontamente atendido. A cena viralizou e os internautas fizeram questão de elogiar a atitude de Thiago Silva ao 'contratar' o fã desconhecido.

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