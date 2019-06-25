Thiago Silva assina carteira de trabalho de torcedor e vídeo viraliza

Em tempos de selfie, o autógrafo tem ficado em segundo plano na relação entre fãs e ídolos. Mas um torcedor da Seleção Brasileira se destacou por dar um jeitinho inusitado para conseguir uma recordação do zagueiro Thiago Silva.

Na saída dos jogadores brasileiros para a partida contra o Peru, ele (que curiosamente ainda estava com um cachorrinho no colo) chamou a atenção por entregar a carteira de trabalho para o atleta do PSG autografar e foi prontamente atendido. A cena viralizou e os internautas fizeram questão de elogiar a atitude de Thiago Silva ao 'contratar' o fã desconhecido.