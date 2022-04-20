Thiago Scuro participará da Conferência Sul-Americana de Futebol

Especialista em marketing e administração esportiva no futebol, o atual head de futebol do Red Bull Bragantino, Thiago Scuro, será um dos palestrantes da primeira edição do Confut Sul-Americana, evento que acontecera nos dias 14 e 15 de julho no Hotel Hilton, em São Paulo.
O objetivo central do evento e suas palestras é de tratar objetivamente sobre questões referentes à gestão administrativa de clubes, planejamento, organização, direção e controle interno. Há cinco anos à frente do clube do interior paulista, Thiago é uma das figuras fortes no trabalho conjunto de resultados significativos dentro (ascensão à elite nacional e vice-campeonato continental) e fora das quatro linhas, pontos ligados a saúde financeira e melhoria estrutural constante do clube em diferentes aspectos.
Durante o evento, serão apresentadas todas as questões que norteiam os clubes de futebol como negócio e as mais diversas formas de identificar boas oportunidades de negócios.
O Confut Sul-Americana chega para promover uma experiência única de geração de negócios e networking, trazendo o firme o propósito de desenvolver a indústria do futebol do futebol sul-americano para debater sobre as principais tendências, desafios e oportunidades de um mercado tão relevante emocionalmente e financeiramente para a cultura do continente.