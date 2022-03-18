Thiago Rodrigues projeta clássico decisivo contra o Flamengo: 'O Vasco vai com tudo, com todas as forças'

Depois de perder o jogo de ida, o Vasco precisa vencer o Flamengo por dois gols de vantagem no domingo, às 16h, no Maracanã, para avançar à final do Carioca. Em entrevista coletiva, o goleiro Thiago Rodrigues analisou que o time teve dois tempos distintos no primeiro duelo e voltou a elogiar a torcida, que cantou o tempo inteiro e incentivou o time mesmo atrás no placar.- Foram dois pontos bem distintos. Dois jogos dentro de um só. O nosso perfil é aquele do segundo tempo. O Vasco é aquilo, para cima, agredindo a equipe adversária seja ela qual for. Não tem equipe imbatível aqui para gente. A gente respeita o Flamengo sabendo que dá para jogar de igual para igual. E nossa equipe mostrou isso. Acho que o Vasco é aquilo, com o apoio da nossa torcida, que se mostrou incrível durante o jogo - disse o arqueiro, e emendou:

- Até me arrepio aqui, quando entrei no estádio. Já falei isso antes, não é rasgar seda não. É reconhecer o poderio que se tem aqui dentro de algo gigante. Eu penso que daqui para frente como tem sido já, principalmente em uma Série B, será nosso ponto forte de auxílio e décimo segundo jogador nosso, que é nossa torcida. O que eles fizeram durante o jogo foi incrível. Até nos momentos do jogo eu parecia que ouvia só a nossa torcida. Os caras gritavam bastante. Então, isso consequentemente reflete em campo - completou.

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O jogador afirmou que o verdadeiro futebol do Cruz-Maltino é o que foi apresentado no segundo tempo. Um time que atacou mais e não ficou esperando o adversário como nos primeiros quarenta e cinco minutos. Ele disse que sabe que a equipe tem que evoluir, mas que tem condição de fazer um grande jogo e sair com a classificação.

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- Você pode ver que foi um primeiro tempo aquém e um segundo com os caras incentivando a gente, acreditando. E o Vasco é isso, é para quem acredita. E os caras fizeram disso uma fonte de motivação para gente ali. O segundo tempo se mostrou outro jogo, e o Vasco é aquilo ali. É para cima dos caras. É o último jogo da semifinal para buscar a final. O Vasco vai com tudo, com todas as forças. Pronto para esses dois dias a gente se preparar e chegar bem para o próximo jogo - finalizou.