Thiago Rodrigues lamenta derrota para o Botafogo, mas avisa ao Vasco: 'Estarmos atentos para poder evoluir'

O Vasco até pressionou no fim, mas não conseguiu evitar a derrota para o Botafogo, no último domingo. E se o revés derrubou a invencibilidade do Cruz-Maltino na temporada, o goleiro Thiago Rodrigues prega atenção à equipe para que se tire algo de positivo.- Sem dúvida, perder é ruim demais. Não gosto de perder, nos cobramos bastante no campo e no vestiário, onde, às vezes, até passamos um pouco do ponto porque dói, ainda mais em clássico. Tem aquela frase que diz: "em clássico você não joga, você ganha". Doeu, mas serve de lição. É o começo. Temos que estar atentos para poder evoluir - destacou o goleiro.