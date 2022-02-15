Thiago Rodrigues lamenta derrota para o Botafogo, mas avisa ao Vasco: 'Estarmos atentos para poder evoluir'

O Vasco até pressionou no fim, mas não conseguiu evitar a derrota para o Botafogo, no último domingo. E se o revés derrubou a invencibilidade do Cruz-Maltino na temporada, o goleiro Thiago Rodrigues prega atenção à equipe para que se tire algo de positivo.- Sem dúvida, perder é ruim demais. Não gosto de perder, nos cobramos bastante no campo e no vestiário, onde, às vezes, até passamos um pouco do ponto porque dói, ainda mais em clássico. Tem aquela frase que diz: "em clássico você não joga, você ganha". Doeu, mas serve de lição. É o começo. Temos que estar atentos para poder evoluir - destacou o goleiro.
Thiago é um dos contratados para esta temporada. E observa, da grande área, um time que tem se moldado com volume no ataque, mas ainda tenta se arrumar na defesa: em somente uma das seis partidas até aqui o time não foi vazado.
- Assim como quando ganhamos uns jogos lá atrás não estava tudo certo, agora, quando se perde, não é terra arrasada. É bom termos equilíbrio porque é isso que faz um grande time. É nesses percalços que se faz um grande time - afirmou o veterano de 33 anos.
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