Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thiago Rodrigues lamenta derrota para o Botafogo, mas avisa ao Vasco: 'Estarmos atentos para poder evoluir'
futebol

Thiago Rodrigues lamenta derrota para o Botafogo, mas avisa ao Vasco: 'Estarmos atentos para poder evoluir'

Goleiro é um dos líderes da equipe que perdeu pela primeira vez no ano no último domingo, no clássico disputado no Maranhão. Ele vê o time está se construindo forte...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 16:51
O Vasco até pressionou no fim, mas não conseguiu evitar a derrota para o Botafogo, no último domingo. E se o revés derrubou a invencibilidade do Cruz-Maltino na temporada, o goleiro Thiago Rodrigues prega atenção à equipe para que se tire algo de positivo.- Sem dúvida, perder é ruim demais. Não gosto de perder, nos cobramos bastante no campo e no vestiário, onde, às vezes, até passamos um pouco do ponto porque dói, ainda mais em clássico. Tem aquela frase que diz: "em clássico você não joga, você ganha". Doeu, mas serve de lição. É o começo. Temos que estar atentos para poder evoluir - destacou o goleiro.
Thiago é um dos contratados para esta temporada. E observa, da grande área, um time que tem se moldado com volume no ataque, mas ainda tenta se arrumar na defesa: em somente uma das seis partidas até aqui o time não foi vazado.
- Assim como quando ganhamos uns jogos lá atrás não estava tudo certo, agora, quando se perde, não é terra arrasada. É bom termos equilíbrio porque é isso que faz um grande time. É nesses percalços que se faz um grande time - afirmou o veterano de 33 anos.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: ThiagoRodriguesfoicontratadoparaserogoleirotitulardoVasconestatemporada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério
Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados