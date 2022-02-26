Thiago Rodrigues lamenta derrota do Vasco para o Fluminense: 'Triste e envergonhado por esse resultado'

O Vasco não teve uma boa atuação no clássico contra o Fluminense e acabou sendo derrotado por 2 a 0, no Nilton Santos. Na saída de campo, o goleiro Thiago Rodrigues, que fez boas defesas e evitou uma goleada do rival, lamentou a derrota. Ele também relembrou que a equipe terá uma decisão na próxima quarta-feira, diante da Ferroviária, em Araraquara, pela Copa do Brasil.- Realmente não foi o que a gente esperava. Triste e envergonhado por esse resultado. Nós sabemos que poderíamos dar mais neste jogo. Zé (Ricardo) comentou com a gente no vestiário. Triste demais por esse resultado, que dói muito. Agora é levantar a cabeça, juntar os cacos, pois temos uma decisão na quarta-feira. Pedir desculpas ao nosso torcedor que nos apoiou em massa aqui e agora é trabalhar para o próximo jogo - disse o arqueiro vascaíno.