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Thiago Rodrigues lamenta derrota do Vasco para o Fluminense: 'Triste e envergonhado por esse resultado'

Cruz-Maltino não teve uma boa atuação no clássico e acabou sendo derrotado no Nilton Santos. Equipe joga na quarta, contra a Ferroviária, em Araraquara, pela Copa do Brasil ...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 19:33
O Vasco não teve uma boa atuação no clássico contra o Fluminense e acabou sendo derrotado por 2 a 0, no Nilton Santos. Na saída de campo, o goleiro Thiago Rodrigues, que fez boas defesas e evitou uma goleada do rival, lamentou a derrota. Ele também relembrou que a equipe terá uma decisão na próxima quarta-feira, diante da Ferroviária, em Araraquara, pela Copa do Brasil.- Realmente não foi o que a gente esperava. Triste e envergonhado por esse resultado. Nós sabemos que poderíamos dar mais neste jogo. Zé (Ricardo) comentou com a gente no vestiário. Triste demais por esse resultado, que dói muito. Agora é levantar a cabeça, juntar os cacos, pois temos uma decisão na quarta-feira. Pedir desculpas ao nosso torcedor que nos apoiou em massa aqui e agora é trabalhar para o próximo jogo - disse o arqueiro vascaíno.
Com o revés, o Vasco segue estacionado com 19 pontos, na terceira colocação do Campeonato Carioca. A equipe ainda não conseguiu vencer clássicos nesta temporada, já que também foi derrotada pelo Botafogo por 1 a 0, no Maranhão.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Na quarta, o time estreia pela Copa do Brasil, porém no domingo terá mais um clássico pelo Campeonato Carioca. O adversário será o Flamengo, às 16h, em local ainda a ser definido pela federação carioca. Essa partida é válida pela décima rodada da Taça Guanabara, a penúltima desta primeira fase do Estadual.
Crédito: ThiagoRodriguesfezboasdefesaseevitouqueoVascosaísedoclássicogoleado(RafaelRibeiro/Vasco

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