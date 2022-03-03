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Thiago Rodrigues celebra vitória do Vasco: 'Momentos difíceis podem acontecer, mas não serão constantes'

Goleiro foi personagem fundamental da classificação vascaína à segunda fase depois da vitória sobre a Ferroviária, na última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 14:57

Publicado em 03 de Março de 2022 às 14:57

Se não foi o maior destaque da vitória do Vasco sobre a Ferroviária, na última quarta-feira, Thiago Rodrigues esteve entre eles. Foram algumas as defesas decisivas para a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, em meio a uma atuação ruim do time. O goleiro admitiu que trabalhou mais do que o normal, mas ponderou que dias ruins poderão acontecer.- A importância dessa vitória, em conexão ao nosso retrospecto, mostra que momentos difíceis podem acontecer, mas não serão constantes.Classificação ✅Sem gol sofrido ✅Pra Cima Deles ?? - publicou no Instagram.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Thiago Rodrigues foi contratação vascaína para esta temporada. Aos 33 anos, tem contrato até o fim da temporada. Ele vinha de dois anos bem sucedidos no CSA. Agora, no Cruz-Maltino, disputou os dez jogos da temporada até aqui.
Crédito: ThiagoRodrigueséumdosdestaquesdoVasconestatemporada(RafaelRibeiro/Vasco

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