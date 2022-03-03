Thiago Rodrigues celebra vitória do Vasco: 'Momentos difíceis podem acontecer, mas não serão constantes'

Se não foi o maior destaque da vitória do Vasco sobre a Ferroviária, na última quarta-feira, Thiago Rodrigues esteve entre eles. Foram algumas as defesas decisivas para a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, em meio a uma atuação ruim do time. O goleiro admitiu que trabalhou mais do que o normal, mas ponderou que dias ruins poderão acontecer.- A importância dessa vitória, em conexão ao nosso retrospecto, mostra que momentos difíceis podem acontecer, mas não serão constantes.Classificação ✅Sem gol sofrido ✅Pra Cima Deles ?? - publicou no Instagram.