Thiago Neves posta mensagem misteriosa na rede social

Crédito: Thiago Neves disputa o Brasileirão pelo Sport (Reprodução Twitter do Sport

O meia Thiago Neves volta a viver uma semana tumultuada na carreira. Após rebater uma acusação nas redes sociais da torcida e se reunir com a diretoria, o meia usou a sua conta do Twitter para postar uma mensagem enigmática.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

‘Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada!’, escreveu na rede.

Relembre o caso

No começo da semana, Thiago Neves foi acusado por um torcedor no Twitter de “tumultuar” o ambiente no Leão. Incomodado, o atleta abriu o jogo e citou algumas coisas que tem feito internamente para deixar claro a sua entrega ao clube.