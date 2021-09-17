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futebol

Thiago Neves posta mensagem misteriosa na rede social

Meio-campo do Sport não atravessa um bom momento com o Leão e volta a ganhar destaque por situações fora das quatro linhas...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 17:40
Crédito: Thiago Neves disputa o Brasileirão pelo Sport (Reprodução Twitter do Sport
O meia Thiago Neves volta a viver uma semana tumultuada na carreira. Após rebater uma acusação nas redes sociais da torcida e se reunir com a diretoria, o meia usou a sua conta do Twitter para postar uma mensagem enigmática.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
‘Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada!’, escreveu na rede.
Relembre o caso
No começo da semana, Thiago Neves foi acusado por um torcedor no Twitter de “tumultuar” o ambiente no Leão. Incomodado, o atleta abriu o jogo e citou algumas coisas que tem feito internamente para deixar claro a sua entrega ao clube.
A diretoria não gostou da exposição e chamou o meio-campista para uma conversa. A ideia é que o jogador fique mais reservado neste momento complicado da equipe.

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