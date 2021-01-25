Thiago Neves fala sobre a sua importância ao Sport

O Sport dorme aliviado neste domingo. Depois de uma série de resultados negativos, o Leão venceu o Bahia no confronto direto e deixou a temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
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O grande destaque da partida foi o meia Thiago Neves, que marcou um golaço de bicicleta e aumentou a sua moral com elenco e torcedor.
No pós-jogo, o atleta reconheceu o seu papel dentro do Sport e elegeu o gol um dos mais bonitos da sua carreira.
‘Eu acho que acertei vários gols bonitos. Esse foi bonito mas também pela importância do gol. A gente precisava ganhar. O Sport depende muito de mim dentro de campo. Precisei me concentrar. O gol foi bonito, mas o meu pensamento é mais pela importância do que pela lindeza da jogada’, declarou.