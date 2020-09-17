Thiago Neves estaria em negociação para reforçar o Sport

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O próximo reforço do Sport pensando em aumentar as alternativas do elenco atualmente dirigido pelo técnico Jair Ventura pode ser, justamente, aquele que gerou debates dos mais diversos na última semana: o meia Thiago Neves.

A informação é do portal 'ge' e fala em conversas com avanço considerável junto ao Leão da Praça da Bandeira. Cogitando, inclusive, a possibilidade de detalhes serem definidos ainda nessa quinta-feira (17), o que acarretaria no anúncio oficial o quanto antes.

O Futebol Latino procurou o clube em questionamento sobre a existência das tratativas e, até o momento da publicação, não obteve retorno.

Além do Sport, quem também estaria analisando a chance de contratar Thiago Neves é o Coritiba. Porém, nesse momento, as informações indicam que é o Rubro-Negro quem parece estar mais perto do acerto com o jogador de 35 anos de idade.

Momento atribulado

Depois de sua rescisão contratual em ação tomada pelo Grêmio muito baseada no fraco rendimento do meia pelo clube, Thiago esteve em vias de reforçar o Atlético-MG, equipe a qual acumula um considerável histórico de provocações nas redes sociais dos tempos em que defendeu o arquirrival Cruzeiro. Algo que, depois de gerar imensa pressão da torcida atleticana, conduziu a diretoria do Galo a recuar em sua intenção.