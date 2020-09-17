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Thiago Neves estaria em negociação para reforçar o Sport

Atleta que teve seu contrato há pouco tempo rescindido com o Grêmio pode seguir atuando na Série A do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 12:58
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O próximo reforço do Sport pensando em aumentar as alternativas do elenco atualmente dirigido pelo técnico Jair Ventura pode ser, justamente, aquele que gerou debates dos mais diversos na última semana: o meia Thiago Neves.
A informação é do portal 'ge' e fala em conversas com avanço considerável junto ao Leão da Praça da Bandeira. Cogitando, inclusive, a possibilidade de detalhes serem definidos ainda nessa quinta-feira (17), o que acarretaria no anúncio oficial o quanto antes.
O Futebol Latino procurou o clube em questionamento sobre a existência das tratativas e, até o momento da publicação, não obteve retorno.
Além do Sport, quem também estaria analisando a chance de contratar Thiago Neves é o Coritiba. Porém, nesse momento, as informações indicam que é o Rubro-Negro quem parece estar mais perto do acerto com o jogador de 35 anos de idade.
Momento atribulado
Depois de sua rescisão contratual em ação tomada pelo Grêmio muito baseada no fraco rendimento do meia pelo clube, Thiago esteve em vias de reforçar o Atlético-MG, equipe a qual acumula um considerável histórico de provocações nas redes sociais dos tempos em que defendeu o arquirrival Cruzeiro. Algo que, depois de gerar imensa pressão da torcida atleticana, conduziu a diretoria do Galo a recuar em sua intenção.
Além desse episódio, na noite da última quarta-feira (16), o jogador foi as redes sociais questionar se ele "era o único culpado", fazendo alusão a derrota do Grêmio para o Universidad Católica no Chile por 2 a 0 pela Libertadores. Postagem essa, inclusive, que rendeu até mesmo uma resposta em formato de crítica de outro ex-jogador do Grêmio, o atacante Jael.

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