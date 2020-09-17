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futebol

Thiago Neves é anunciado pelo Sport

Meia que estava sem clube após sair do Grêmio era dado como tendo conversas avançadas junto a equipe pernambucana na manhã dessa quinta-feira (17)...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 16:54
Crédito: Divulgação/Sport
As especulações no entorno da possibilidade do Sport contratar o meia Thiago Neves tiveram a sua confirmação ainda na tarde dessa quinta-feira (17) onde o clube de Recife anunciou oficialmente a chegada do jogador de 35 anos de idade.
- O que transforma a luta em conquistas é a garra de um grupo. Temos mais um reforço no time para caminhar junto conosco. Thiago Neves é do Leão! Seja muito bem-vindo! #TN30 #ÉDoLeão - divulgou a equipe em seu perfil nas redes sociais.
Thiago chegará com a responsabilidade não apenas de trazer maior poder de criação ao time de Jair Ventura, mas também apagar a má-impressão recente causada no ambiente externo as quatro linhas.
Isso porque, além de ver sua contratação por parte do Atlético-MG ser "abortada" por pressão do torcedor, a sua manifestação após a derrota na Libertadores do último clube que passou, o Grêmio, não foi bem vista. Não à toa outro ex-jogador do clube gaúcho, Jael, comentou de maneira crítica a postagem de TN.

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