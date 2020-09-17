Thiago Neves é anunciado pelo Sport

Crédito: Divulgação/Sport

As especulações no entorno da possibilidade do Sport contratar o meia Thiago Neves tiveram a sua confirmação ainda na tarde dessa quinta-feira (17) onde o clube de Recife anunciou oficialmente a chegada do jogador de 35 anos de idade.

- O que transforma a luta em conquistas é a garra de um grupo. Temos mais um reforço no time para caminhar junto conosco. Thiago Neves é do Leão! Seja muito bem-vindo! #TN30 #ÉDoLeão - divulgou a equipe em seu perfil nas redes sociais.

Thiago chegará com a responsabilidade não apenas de trazer maior poder de criação ao time de Jair Ventura, mas também apagar a má-impressão recente causada no ambiente externo as quatro linhas.