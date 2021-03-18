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Thiago Neves detona arbitragem após empate do Sport

Meio-campista ficou revoltado com a igualdade diante do 4 de Julho pela Copa do Nordeste...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:49
Crédito: Divulgação/Sport
Na noite da última quarta-feira, o Sport ficou no empate por 1 a 1 com o 4 de Julho pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e aumentou a pressão dentro do clube.
+ Milton Neves é mais um: confira personalidades do mundo do futebol que sofreram golpes
Apesar do péssimo resultado, que deixou o Leão na lanterna da chave B, o time de Jair Ventura e Cia saiu enfurecido com a arbitragem de Adriano Barros Carneiro, que anulou dois gols do Leão por impedimento, um deles nos minutos finais.
Nas redes sociais, Thiago Neves, que ainda se recupera da Covid-19, disparou contra o homem do apito e afirmou que apenas o Leão está se dando mal.
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‘Não tem como não ficar p... da vida com a arbitragem. O que fizeram foi brincadeira! Tem que começar a chamar os árbitros para dar entrevistas após os jogos, igual aos jogadores. Porque se a gente fala alguma coisa, acaba tomando uma suspensão. Está na hora de começar eles, árbitros, a darem suas versões nas cagadas que eles fazem nos jogos! Porque ultimamente só o Sport está se ferrando!’, postou o meio-campista.
Calendário
O próximo jogo do Sport acontece no fim de semana, quando visita o Bahia pela Copa do Nordeste.

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