Thiago Mendes é titular, Lucas Paquetá entra na etapa final, mas Lyon só empata na estreia do Francês

Crédito: Damien LG / Lyon

Começou o Campeonato Francês para o Lyon. E não foi da forma como seu torcedor esperava. Neste sábado, os Gones receberam o Brest pela primeira rodada da Ligue 1, mas as equipes empataram em 1 a 1 no Groupama Stadium. Cardona abriu o placar para os visitantes e Slimani deixou tudo igual.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1QUEM NÃO FAZ, LEVA​Jogando em casa, o Lyon dominou o primeiro tempo, criou boas chances de balançar as redes, mas não foi eficaz. Por outro lado, o Brest precisou de uma jogada boa para marcar. Cardona partiu do meio-campo, deixou Thiago Mendes para trás e acertou lindo chute da entrada da área para fazer 1 a 0.

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