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Thiago Mendes é titular, Lucas Paquetá entra na etapa final, mas Lyon só empata na estreia do Francês

Time dirigido por Juninho Pernambucano sai atrás no placar jogando em casa, mas acha empate no segundo tempo em duelo contra o Brest. Próximo jogo será contra o Angers...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 14:41
Crédito: Damien LG / Lyon
Começou o Campeonato Francês para o Lyon. E não foi da forma como seu torcedor esperava. Neste sábado, os Gones receberam o Brest pela primeira rodada da Ligue 1, mas as equipes empataram em 1 a 1 no Groupama Stadium. Cardona abriu o placar para os visitantes e Slimani deixou tudo igual.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1QUEM NÃO FAZ, LEVA​Jogando em casa, o Lyon dominou o primeiro tempo, criou boas chances de balançar as redes, mas não foi eficaz. Por outro lado, o Brest precisou de uma jogada boa para marcar. Cardona partiu do meio-campo, deixou Thiago Mendes para trás e acertou lindo chute da entrada da área para fazer 1 a 0.
+ Brasil conquista três medalhas de ouro e iguala recorde: veja o resumo do dia
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon encara o Angers, fora de casa, enquanto o Brest recebe o Rennes. Os dois jogos acontecem no dia 15.

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