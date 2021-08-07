Thiago Mendes é titular, Lucas Paquetá entra na etapa final, mas Lyon só empata na estreia do Francês

Começou o Campeonato Francês para o Lyon. E não foi da forma como seu torcedor esperava. Neste sábado, os Gones receberam o Brest pela primeira rodada da Ligue 1, mas as equipes empataram em 1 a 1 no Groupama Stadium. Cardona abriu o placar para os visitantes e Slimani deixou tudo igual.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1QUEM NÃO FAZ, LEVAJogando em casa, o Lyon dominou o primeiro tempo, criou boas chances de balançar as redes, mas não foi eficaz. Por outro lado, o Brest precisou de uma jogada boa para marcar. Cardona partiu do meio-campo, deixou Thiago Mendes para trás e acertou lindo chute da entrada da área para fazer 1 a 0.
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SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon encara o Angers, fora de casa, enquanto o Brest recebe o Rennes. Os dois jogos acontecem no dia 15.