Thiago Maia se torna o quinto jogador do Flamengo diagnosticado com Covid-19 em 2022

O Flamengo passa a ter mais um jogador infectado com Covid-19. Na última terça-feira, Thiago Maia testou positivo para o novo coronavírus e, por isso, teve que deixar o Ninho do Urubu e iniciar a quarentena isolado, interrompendo a pré-temporada sob o comando de Paulo Sousa.A informação inicial é do site "Coluna do Fla" - e foi confirmada pelo LANCE!. O Flamengo, que não deve externar o caso de Thiago Maia, chega a cinco jogadores constatados com Covid em 2022. O primeiro diagnosticado foi o lateral-direito Matheuzinho, já recuperado e em atividade no CT.

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Recentemente, mais precisamente ontem, o volante João Gomes e o lateral-esquerdo Filipe Luis testaram positivo em testes realizados pelo clube, enquanto o lateral-direito Isla, já a serviço da seleção chilena na disputa das Eliminatórias, recebeu o diagnóstico em seu país natal.

CONTRATO NO BID

Por falar em Thiago Maia, o seu contrato definitivo com o Flamengo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o regularizando. Recentemente, o Rubro-Negro pagou ao Lille cerca de R$ 25 milhões para comprar 50% dos direitos do volante. O vínculo é até dezembro de 2026. > Confira a tabela do Cariocão

Pressionado pela "cultura da vitória", o Flamengo busca o tetracampeonato na competição. Enquanto um time alternativo de jovens representa o clube, o grupo principal, de Paulo Sousa, segue treinando e só deve estrear na quarta rodada, que será o clássico contra o Fluminense, no dia 6 de fevereiro.

Em tempo: o primeiro jogo do Fla no Estadual será nesta quarta-feira, às 21h35, contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro. O time alternativo de jovens terá o técnico (do sub-20) Fabio Matias à beira do campo.