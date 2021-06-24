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Thiago Maia passa a usar a camisa 8 do Flamengo após a saída de Gerson

Na próxima partida do Rubro-Negro, o volante deixa a 33 para herdar a numeração utilizada pelo Coringa, a caminho do Olympique de Marseille...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 19:16

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 19:16

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O bastão de Gerson foi passado para Thiago Maia. Ao menos em relação ao número do uniforme, já que, internamente, foi batido o martelo, e o volante emprestado pelo Lille-FRA passará a usar a camisa 8, que era do Coringa, a caminho do Olympique de Marseille, também do futebol francês. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo LANCE!. No Flamengo desde meados de 2019, Gerson herdou a camisa 8 que era vestida por Cuéllar, que optou por jogar no Al Hilal (SAU). Agora, Thiago Maia deixa a 33 e passa a assumir um número que tem sido marcado por jogadores que criaram identificação com a torcida do Rubro-Negro.
+ GALERIA: 15 jogadores que o Fla poderia tentar para o lugar de Gerson
Com o Fla atento ao mercado, mas sem ter feito nenhuma contratação, Rogério Ceni terá que achar uma solução caseira para substituir Gerson nas próximas semanas. Uma opção é Thiago Maia, que voltou a ser relacionado após sete meses, mas não entrou em campo contra o Fortaleza, na última quarta.
Para Ceni, o retorno do novo camisa 8 é importante neste período, mas a torcida deve ter calma com o processo devido ao longo tempo afastado dos gramados.
- Muito importante (a volta de Thiago Maia). Não é um jogador para fazer a função do Gerson, porque ninguém joga tão bem de costas e girando como ele, é diferenciado. Mas o Thiago é um jogador que a diretoria insistiu após a lesão para ficar no Flamengo. Queria ter colocado no jogo, mas a lesão dele não é simples, é complexa. Ele vem treinado bem, mas em um jogo tão disputado e físico na parte final, achei melhor preservar para uma próxima oportunidade.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Agora, Rogério Ceni terá três dias para pensar na primeira escalação do Flamengo na "Era pós-Gerson". O próximo compromisso do clube é no domingo, contra o Juventude, às 11h (de Brasília), no Alferdo Jaconi, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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