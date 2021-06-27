Thiago Maia lamenta resultado em seu retorno aos jogos do Flamengo

Na derrota por 1 a 0 para o Juventude, neste domingo em Caxias do Sul, a boa notícia para o Flamengo foi o retorno de Thiago Maia, que voltou a atuar pelo clube após seis meses em recuperação de lesão e cirurgia no joelho esquerdo.

O camisa 8 entrou aos 35 minutos da etapa final, no lugar de Diego, e falou sobre a volta na saída de campo, lamentando o resultado no Alfredo Jaconi.

- Ficaria mais feliz com a vitória, mas infelizmente não conseguimos. Vim para somar, me recuperei, estou mais forte, confiante. Agora é descansar pois o próximo jogo não vai ser fácil e temos que buscar a vitória - disse ao Premiere.Com nove pontos em cinco jogos disputados, o Flamengo está, atualmente, na oitava posição do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, a equipe de Rogério Ceni busca a reabilitação contra o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h.