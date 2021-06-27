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futebol

Thiago Maia lamenta resultado em seu retorno aos jogos do Flamengo

Novo dono da camisa 8 rubro-negra, o volante voltou a defender o Flamengo, neste domingo, após seis meses de recuperação da lesão e cirurgia no joelho esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 13:15

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 13:15

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na derrota por 1 a 0 para o Juventude, neste domingo em Caxias do Sul, a boa notícia para o Flamengo foi o retorno de Thiago Maia, que voltou a atuar pelo clube após seis meses em recuperação de lesão e cirurgia no joelho esquerdo.
O camisa 8 entrou aos 35 minutos da etapa final, no lugar de Diego, e falou sobre a volta na saída de campo, lamentando o resultado no Alfredo Jaconi.
- Ficaria mais feliz com a vitória, mas infelizmente não conseguimos. Vim para somar, me recuperei, estou mais forte, confiante. Agora é descansar pois o próximo jogo não vai ser fácil e temos que buscar a vitória - disse ao Premiere.Com nove pontos em cinco jogos disputados, o Flamengo está, atualmente, na oitava posição do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, a equipe de Rogério Ceni busca a reabilitação contra o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h.

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