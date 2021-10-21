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Thiago Maia lamenta empate do Flamengo e convoca torcida para jogo da volta: 'Não acabou ainda'

Thiago Maia também revelou que havia sonhado com o gol marcado sobre o Athetico-PR; o jogo da volta acontece no Maracanã, na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 12:34

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 12:34

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na noite da última quarta-feira, o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Após a partida, Thiago Maia admitiu que o resultado não foi o que o grupo esperava, mas ressaltou que ainda faltam mais 90 minutos para se conhecer o time que avança até a decisão. Assim, o volante convocou a Nação para apoiar o time no confronto da volta no Maracanã.> ATUAÇÕES: Pedro garante empate e recebe a maior nota do Flamengo- Toda vez que sonho que vou fazer o gol, eu faço. Lógico que não era o resultado que a gente esperava, a gente queria sair com a vitória. Mas agora é decidir em casa, estou muito feliz e peço que a torcida compareça e apoie a gente. Não acabou ainda, faltam 90 minutos. E, se Deus quiser, vamos sair classificados para a final. Obrigado a todos pelo apoio, estamos juntos - disse o volante à FlaTV.
Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Os comandados de Renato Gaúcho já voltam a campo no próximo sábado, às 19h, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense. A partida é válida pela 28ª rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Já o confronto da volta da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, também no Maracanã. Vale lembrar que não existe o critério do gol marcado fora de casa para desempate na competição.

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