Thiago Maia fala sobre possível concorrência e elogia Garotos do Ninho: 'Têm muita personalidade'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Um dos destaques do Flamengo em meio a uma equipe repleta de garotos da base, Thiago Maia foi importante para transmitir segurança e dar qualidade à saída de bola ao longo da vitória sobre o Independiente Del Valle, por 4 a 0, na última quarta-feira, que assegurou a vaga às oitavas da Libertadores com uma rodada de antecedência, pelo Grupo A. Em entrevista coletiva após o jogo no Maracanã, Thiago Maia destacou a "personalidade" dos Garotos do Ninho - que compuseram toda a linha defensiva do time titular na última noite, por exemplo (Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon):

- A gente fica até feliz porque a gente pôde contar com os meninos da base sabendo que foi uma oportunidade única para eles, e eles souberam aproveitar a oportunidade. Infelizmente metade do nosso grupo foi infectado (pela Covid-19), mas graças a Deus está dando tudo certo, e eles estão voltando aos poucos para nos ajudar. Queria frisar que os meninos da base têm muita personalidade.

Thiago Maia também respondeu se vê a concorrência e o leque de opções aumentarem no elenco para esta temporada, tendo a vista a participação de destaque de jogadores que foram chamados às pressas do time sub-20 - para enfrentar o Palmeiras, pelo Brasileiro, e o Del Valle.

- Isso, quem vai poder falar é o nosso treinador, mas eu fico feliz. Isso mostra o quanto o Flamengo é grande. Os meninos, como eu falei, têm uma personalidade muito forte, muito boa, são meninos que escutam os mais velhos. Então é por isso que as coisas estão fluindo, estão indo bem... e que isso possa dar continuidade - disse, emendando a respeito da evolução coletiva do Rubro-Negro, quando questionando a respeito de queda de rendimento no início da era Domènec Torrent:

- Acho que a gente nunca deixou o espírito cair ou o rendimento, foi uma questão de adaptação. A gente se adaptou com o novo treinador e está dando certo agora. Conseguimos as vitórias, os meninos estão de parabéns. A gente falou que a gente ia precisar mais deles do que eles da gente. Eu fico muito feliz, espero que isso possa dar continuidade e que eles possam manter com a gente - finalizou Thiago Maia.